В одном из районов Киева прогремел взрыв и начался пожар (видео)

Детали инцидента выясняются

В пятницу, 27 декабря, около 6:40 в Святошинском районе Киева раздался взрыв. Позже появилась информация о пожаре.

Как сообщили местные Телеграм-каналы, на одном из перекрестков загорелся автомобиль. Отмечается, что в результате этого мог произойти взрыв.

В то же время в местных чатах жители района пишут, что около 6:40 услышали взрыв. Один из них предположил, что мог взорваться генератор, а затем огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.

Также в сети появились видео, на которых зафиксирован горящий автомобиль. Где именно произошел инцидент, не сообщается. Однако очевидцы пишут, что на место прибыли пожарные и медики.

Пока официальная информация об инциденте отсутствует. Столичная полиция на ГСЧС пока не сообщали об этом пожаре.

Напомним, в Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге отделения "Укрпочты" в Святошинском районе по указанию из России. По предварительным данным следствия, несовершеннолетний согласился на преступление из-за обещания заработка — он разбил дверь почты и поджег помещение.