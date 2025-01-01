Уже в январе 2025 года эти лица могут получить бронь от мобилизации (полный перечень)

Право на мобилизационное бронирование имеют также частные предприятия, за предыдущий квартал выплатившие своим работникам среднюю заработную плату свыше 20 000 гривен

В разгар войны с Россией в Украине идет мобилизация. Все граждане Украины мужского пола, которые считаются военнообязанными, могут защищать свою страну. Однако мобилизация в Украине не распространяется на тех, кто имеет оговорку.

"Телеграф" рассказал, кто освобожден от мобилизации по состоянию на 1 января. Недавно Кабинет Министров продлил срок освобождения от мобилизации на один месяц. Это продлится до конца февраля 2025 года. Компании, сдавшие экзамен на право уволить своих работников от военной службы, могут зачислить своих работников в резерв на 12 месяцев.

Для этого компании должны иметь годовой объем налогов и сборов, превышающий 1,5 миллиона евро, а также валютный доход, эквивалентный нескольким миллионам евро в год. Кроме того, предприятие должно иметь стратегическое значение для экономики и общества, регулярно уплачивать единый социальный взнос и не иметь долгов перед государством. Мобилизационное бронирование также распространяется на резидентов и поставщиков услуг мобильной связи и интернета.

Право на мобилизационное бронирование имеют также частные предприятия, за предыдущий квартал выплатившие своим работникам среднюю заработную плату свыше 20 000 гривен, исправно платят налоги и не имеют задолженности перед государством. Однако последний пункт касается всех предприятий; важно отметить, что предприятиям и организациям, признанным кризисными до 28 февраля 2025 г., необходимо будет подтвердить этот статус для бронирования работников.

Граждане Украины, которые не обновили свои данные, не встали на военный учет или находятся в розыске, не могут быть включены в список лиц, имеющих право на бронирование во время мобилизации в Украине.

Сотрудники государственных органов и предприятий, признанных особенно важными для экономики, должны иметь заработную плату не менее 20 000 гривен, чтобы иметь право на бронирование. Это правило не распространяется только на работников бюджетной сферы и государственных органов. Мобилизация зарезервирована на 100%.

Список тех, кто может уволиться, не очень велик. Он касается высших должностных лиц, руководителей организаций на местном и региональном уровне, а также глав местных, областных, сельских и поселковых советов. Кроме того, право на привилегию имеют мэры, члены национальных советов и владельцы предприятий, занимающих важные должности.

Рядовые работники также могут освободиться от службы, если они работают в топливно-энергетическом комплексе со статусом важной компании, работают в специализированном учреждении ООН, являются техническими работниками компании, предоставляющей услуги мобильной связи или Интернета, или являются представителями международной организации. Кроме того, другие государственные служащие, работники правоохранительных органов, пожарные и спасатели могут претендовать на бронирование, но не более 50 процентов от штатной численности.

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