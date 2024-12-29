С какой болезнью ног не могут мобилизовать в ВСУ

О проблемах со здоровьем нужно сообщать ВВК и предъявить соответствующие документы

В 2025 году мобилизация в Украине продолжится, а значит, все военнообязанные граждане обязаны проходить ежегодную военно-врачебную комиссию, которая определит их пригодность к службе. В то же время препятствием к военной службе может быть заболевание ног.

Согласно статье 42 приказа №402 Министерства обороны Украины, речь идет о таком заболевании как варикоз или варикозное расширение ног. Это заболевание, при котором вены, обычно расположенные в ногах, становятся расширенными, извилистыми и неравномерными.

Симптомы варикоза могут включать боли в ногах, отеки, чувство тяжести и усталости в ногах, зуд и появление сосудистых звездочек на коже. Причиной варикоза могут быть наследственность, старение, избыточный вес, сидячий образ жизни, беременность и другие факторы.

В статье 42 прописаны следующие категории пригодности к службе людей с варикозом:

Непригодными к службе признают людей, у которых обнаружены значительные и умеренные нарушения кровообращения и функций;

Пригодными к службе в ТЦК, учебных центрах и военных учебных заведениях, медицинских подразделениях, частях обеспечения, логистики, связи и охраны признают людей, у которых обнаружены незначительные нарушения кровообращения и функций;

Полностью пригодными к службе признают людей, у которых обнаружены объективные данные без нарушений кровообращения и функций.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли раньше "ограниченно пригодные" отправить на передовую. Некоторые заболевания, ранее не считавшиеся препятствием для военной службы, теперь могут стать причиной отказа в призыве.