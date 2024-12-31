Еще одну категорию украинцев не затронет мобилизация: Зеленский подписал закон
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Верховная Рада проголосовала за данный законопроект 20 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, подписал законопроект №12104, который предоставляет право на отсрочку от мобилизации некоторым украинцам.
Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Данный законопроект предусматривает освобождение от мобилизации тех украинцев, которые:
- были в российском плену и вернулись домой;
- людям, чьи родные и близкие погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны.
В то же время украинцы, которые прошли через российский плен, могут быть вновь призваны на военную службу, но исключительно по собственному желанию.
Верховная Рада Украины проголосовала за данный законопроект еще 20 ноября — тогда его поддержали 304 народных депутата. В тот же день украинский парламент одобрил неотложное принятие законопроекта.
Напоминаем, что некоторым украинцам нужно обязательно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. Речь идет о мужчинах, ранее имевших статус "ограниченно пригодный".
Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2025 году грозит за игнорирование повестки и неявку по ней в ТЦК.