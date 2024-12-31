Еще одну категорию украинцев не затронет мобилизация: Зеленский подписал закон

Верховная Рада проголосовала за данный законопроект 20 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, подписал законопроект №12104, который предоставляет право на отсрочку от мобилизации некоторым украинцам.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Данный законопроект предусматривает освобождение от мобилизации тех украинцев, которые:

были в российском плену и вернулись домой;

людям, чьи родные и близкие погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны.

В то же время украинцы, которые прошли через российский плен, могут быть вновь призваны на военную службу, но исключительно по собственному желанию.

Верховная Рада Украины проголосовала за данный законопроект еще 20 ноября — тогда его поддержали 304 народных депутата. В тот же день украинский парламент одобрил неотложное принятие законопроекта.

Напоминаем, что некоторым украинцам нужно обязательно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. Речь идет о мужчинах, ранее имевших статус "ограниченно пригодный".

Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2025 году грозит за игнорирование повестки и неявку по ней в ТЦК.