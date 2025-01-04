Бронь от мобилизации. Кого освободят от службы в ВСУ в январе

Есть четкие критерии

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую против нас ведет Россия. Тем не менее некоторые мужчины имеют право на бронирование от службы в связи с профессиональной деятельностью.

"Телеграф" рассказывает, кто может получить бронь в январе 2025 года. Кабмин продлил действующее бронирование от мобилизации на один месяц — до конца февраля 2025-го.

До 28 февраля 2025 года предприятия и организации, признанные критически важными, обязаны подтвердить этот статус, чтобы и дальше иметь возможность бронировать работников. Компании, чье право освобождать своих работников от службы в ВСУ будет подтверждено, могут бронировать их сроком на один год.

Право бронировать работников имеют компании, чьи налоги и сборы за год больше полутора миллионов евро. Также их поступления в иностранной валюте должны превышать сумму, эквивалентную миллионам евро в год.

Для получения брони от мобилизации предприятие должно отвечать нескольким ключевым критериям: иметь стратегическое значение для экономики и громад, своевременно уплачивать социальные взносы и не иметь задолженности перед государством. Право на бронирование также распространяется на резидентов и операторов телекоммуникационных услуг.

Частные компании могут претендовать на бронирование работников при условии, что средняя заработная плата их сотрудников составляет не менее 20 000 гривен за последний квартал. При этом предприятие должно регулярно выполнять налоговые обязательства и не иметь долгов перед бюджетом.

Для государственных учреждений и критически важных предприятий также действует требование минимальной заработной платы в 20 000 гривен для бронирования работников. Исключение составляют только работники коммунального сектора и государственных организаций.

Стопроцентное бронирование предусмотрено для ограниченного круга лиц: высших должностных лиц, руководителей районного и областного уровня, председателей местных советов разных уровней. К этой категории также относятся городские главы, члены национального совета и собственники критически важных предприятий.

Право на освобождение от службы имеют работники:

топливно-энергетического комплекса со статусом критически важного

специализированных учреждений ООН

технического персонала телекоммуникационных компаний

международных организаций

Частичное бронирование доступно для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Они имеют право забронировать 50% своих работников.

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