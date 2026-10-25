Укр

Найдите 10 животных за минуту: тест на внимательность укажет на ваше мышление

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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На картинке нужно искать животных
На картинке нужно искать животных. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Пользователи находят больше фигур, чем было предложено

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В Threads предложили за минуту найти 10 животных на запутанном рисунке. Автор головоломки связал результат с развитым аналитическим мышлением.

В комментариях поиск животных быстро превратился в соревнование и повод пошутить о работе аналитиком. Об этом сообщает "Телеграф".

Какие условия предложил автор теста

Картинку опубликовал Вячеслав Бородайс. На ней синие контуры животных переплетаются с густым узором из ветвей и листьев. В центре хорошо видна крупная птица, остальные фигуры нужно искать среди линий по всему рисунку.

"Тест на то, как работает ваш мозг. Если вы сможете найти 10 животных на картинке за 1 минуту, у вас развито аналитическое мышление. Напишите, сколько смогли найти", – поинтересовался Вячеслав.

Синий рисунок с животными, птицами и бабочками, скрытыми среди густых ветвей и листьев
В Threads предложили за минуту отыскать десять животных среди переплетенных линий

В ответах насчитали до 14 животных

Некоторые участники быстро превзошли результат, заданный автором. Пользователь nataliia_kyrpa сообщила, что нашла 12 фигур, в том числе бабочек. ella.roshe написала, что получила такой же результат.

"За 34 секунды нашла 14 животных, дальше, кажется, всё. Сколько всего спрятано?", – спросила lyuba_moskalenko.

Другие сразу перевели обсуждение в шутку. Например, karmalita.marharyta спросила: "Готово. Куда резюме отправлять?"

Комментарии в Threads о 12 и 14 найденных животных, подсчете бабочек и отправке резюме
Участники обсуждения сообщают, что нашли больше десяти животных

jealous_sun рассказала, что нашла 10 животных за 20 секунд и остановилась: другой задачи не было. marsiankagirl нашла 12 за 30 секунд, а tatarivna указала число 13. katharinastaudt насчитала 10 животных и отдельно спросила, есть ли среди фигур змея.

Ответы пользователей с результатами поиска животных за 20 и 30 секунд и вопросом о змее
Некоторые пользователи справились с поиском быстрее, чем за отведенную минуту

Почему участники вспомнили ковры из детства

Переплетенные контуры напомнили некоторым комментаторам знакомую игру. Пользовательница tania.sk_y_ в ответ на условие о минуте вспомнила, как в детстве разглядывала ковры и находила в узорах самые разные образы.

"Каждый миллениал, у которого висел ковер на стене, найдет здесь целую вселенную", – пошутила aniakovalsky.

liubov_polischuk_ тоже отметила, что животных на рисунке больше десяти. А maryna.cherednyk.psy связала результат со своей профессией: "Фух, картинка говорит, что аналитическое мышление у меня есть, поэтому могу дальше работать аналитиком".

Комментарии о коврах из детства, голубе в центре рисунка и работе аналитиком
Задачка напомнила комментаторам, как они искали образы в узорах настенных ковров
Один из пользователей нашел 13 животных
Один из пользователей нашел 13 животных

Как сообщал "Телеграф", авторы визуальной головоломки предложили определить, что изображено на картинке. Первый увиденный образ в этом тесте они связали с личными качествами.

Теги:
#Тест #Аналитическое мышление