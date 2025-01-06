Решает даже не государство. Кому из украинцев могут аннулировать бронирование

Есть одно условие

В декабре 2024 года на портале "Дия" появилась услуга, позволяющая аннулировать бронирование военнообязанных. Ею могут воспользоваться руководители и уполномоченные лица компаний.

Как пояснила пресс-служба "Дии", эта услуга позволяет предприятию, достигшему лимита забронированных работников, разбронировать сотрудника. В то же время предприятия смогут без задержки и ошибок предоставить отсрочку другому работнику.

Также подчеркивается, что подать заявление на аннулирование можно только раз в 30 дней. А в случае, если компания потеряет статус критически важной, то бронирование аннулируется автоматически.

Как аннулировать бронирование

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица;

выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников";

подать заявку с данными о работниках на разбронирование;

проверить заявку и подписать ее электронной подписью;

ожидать результата получения. Он появится на электронной почте и в личном кабинете.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко сообщил, что бронирование работников критических предприятий не защищает их на 100% от мобилизации. По его информации, теперь территориальные центры комплектования (ТЦК) могут призывать и их.