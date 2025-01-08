У ТЦК есть восемь причин подать военнообязанного в розыск: список

Разыскиваемый человек не может получить некоторые права

В условиях военного положения и общей мобилизации районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активно разыскивают военнообязанных граждан, нарушивших правила воинского учета. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не выполняющих установленные законом обязанности.

Детальнее об этом рассказали юристы компании "INSEININ". Как объясняют эксперты, розыск инициируется ТЦК и СП не для уголовного преследования, а для личного присутствия нарушителей в районных ТЦК.

Целью является составление протокола об административном правонарушении и вынесение постановления о наложении штрафа. Юридическим основанием для розыска есть нарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Причины розыска

Чаще всего в розыск попадают мужчины, которые:

не стоят на воинском учете по месту регистрации или работы;

игнорируют повестку, врученную лично, по почте или через работодателя;

уклоняются от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

не уточнили военно-учетные данные;

уклоняются от взятия на воинский учет или призыв.

Юридические последствия для нарушителей

Юристы объясняют, что после обнаружения нарушения ТЦК обращается в полицию с просьбой об административном задержании нарушителя. Задержанного доставляют в районный ТЦК, где:

составляется протокол о нарушении правил воинского учета;

выносится постановление об административной ответственности с наложением штрафа;

в случае отсутствия оснований для отсрочки нарушителя могут быть направлены на прохождение ВВК для последующего призыва.

"Военнообязанные, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы за предприятиями, а находящимся за рубежом мужчинам отказывают в оформлении паспортных документов", — подчеркивают правоведы.

Как снять розыск

Розыск снимается после вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Это возможно только при личном присутствии военнообязанного. Дистанционное решение этого вопроса законодательством не предусмотрено, отмечают юристы.

Ранее "Телеграф" писал, когда и при каких условиях можно избежать штрафа от ТЦК. За нарушение правил воинского учета можно понести административную ответственность.