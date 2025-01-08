"У ТЦК нет дара предвидения". Что нужно знать о повестках и штрафах для людей с инвалидностью

Что нужно знать о военном учете для людей с инвалидностью и как избежать штрафов

В Украине официально зарегистрировано три миллиона человек с инвалидностью, и более половины из них — мужчины. С началом полномасштабного вторжения в РФ эта цифра только растет. Однако юристы подчеркивают: даже таким людям продолжают вручать повестки, а также выписывают штрафы, которые трудно обжаловать.

Почему цифровизация не справляется с проблемой, какой закон мог бы это изменить, и что надо знать людям с инвалидностью, — разобрался "Телеграф".

"Не все понимают, что они могут быть пригодны"

— Проблема с наложением штрафов сегодня достаточно неотложна. Мы сталкиваемся с десятками судебных решений о штрафах, наложенных на лиц с инвалидностью, несмотря на наличие всех необходимых документов. И штрафы очень высокие – 17 тысяч гривен, и если человек не платит, сумма удваивается. Для лиц с инвалидностью, которые получают всего 2-3 тысячи гривен, это непосильные суммы, — рассказывает "Телеграфу" адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

Иногда проблема состоит в том, что не все украинцы с инвалидностью понимают, что они не автоматически непригодны.

— Инвалидность сама по себе не означает непригодность военной службы. Изменения в законодательство, принятые 18 мая 2024 года, позволяют лицам с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации. Однако реализовать это право возможно только после прохождения ВЛК (военно-врачебной комиссии), а не МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии; к слову, с 1 января МСЭК прекратили работу, вместо них должны работать экспертные команды – Ред.), – объясняет Лихачев. .

Конкретно ВЛК описывает пригодность. Соответственно, если человек проходит ВЛК и признается непригодным, его исключают из военного учета, и к нему вопросов от ТЦК больше не будет, говорит адвокат.

Если человек с инвалидностью проходит ВЛК и признается пригодным, то он остается на военном учете и может продолжать получать отсрочку. Например, на границе могут попросить документы об инвалидности и отсрочке вместе с военным документом. Такое лицо не освобождается от обновления данных.

Нехватка синхронизации

В Украине еще с марта 2023 года формально заработал Электронный реестр военнообязанных "Оберег". В данной базе хранится целый ряд личных данных людей. В мае 2024 года военнообязанные получили доступ к реестру "Оберег" через электронный кабинет.

Минобороны уже наладило обмен с базами Минюста и Налоговой, поэтому забронированные работники уже пользуются удобными услугами через "Дия". Однако синхронизация с Пенсионным фондом и Минсоцполитики, которая позволила бы автоматически фиксировать инвалидность или другие основания для отсрочки, пока не реализована.

Следовательно, люди с инвалидностью, многодетные родители, смотрители и студенты вынуждены лично обращаться в ТЦК, чтобы сообщить о своем статусе в течение 7 дней. В противном случае им грозит штраф, обжаловать который удается не всегда. Особенно в тех случаях, когда повестка уже была вручена.

— Закон о воинской обязанности требует, чтобы изменения в семейном состоянии, состоянии здоровья и другие подобные изменения сообщались в семидневный срок в ТЦК. Автоматическое сообщение об инвалидности в ТЦК не поступает. Если человек хочет оформить отсрочку или уволиться по военному учету, он должен сообщить ТЦК самостоятельно, — объясняет адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

Интересно, что с июня 2024 года между Минсоцполитики и Минобороны был подписан договор информационного взаимодействия. Однако его внедрение не реализовано из-за нехватки средств. Поэтому автоматическое обновление данных об инвалидности, предоставлении и обновлении соответствующих отсрочек пока невозможно.

Ответ Минсоцполитики по запросу «Судебно-юридической газеты»

И хотя в цифровой команде Минобороны неоднократно заявляли, что "бегать должны данные, а не люди", для тех, кто пользуется креслами, ситуация может выглядеть совершенно противоположно.

"Дара предвидения в ТЦК нет"

В конце концов, как говорит "Телеграфу" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, людям нужно понимать разницу между понятиями "основания для получения отсрочки" и "отсрочка от призыва во время мобилизации".

— Военнослужащие ТЦК и СП не имеют доступа к реестрам Минздрава, не обладают даром предвидения и не располагают информацией о "потенциальной отсрочке". Так что пока военнообязанный гражданин не оформит себе отсрочку, в связи с той же инвалидностью, он может получить повестку, — предупреждает Истомин.

К тому же как отмечает спикер военного органа управления Украины, который ведет военный учет и осуществляет мобилизацию населения — не все повестки по почте присылают ТЦК и СП. С прошлого года Министерство обороны Украины осуществляет централизованную печать повесток на отправку их по почте.

Основной причиной наложения штрафов является неявка

Адвокат Приемные Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказывает о случае, когда мужчина из Польши направил документы по электронной почте в ТЦК. Возможности сделать это иным образом не было. Однако его все равно оштрафовали.

Однако чаще штрафы налагаются не из-за несвоевременного представления данных об инвалидности, а именно за неявку по повестке.

— Рассылка повесток часто производится через Укрпочту. Поэтому, даже если повестка не была вручена непосредственно в руки, ТЦК может составить постановление о штрафе, если окажется, что человек не явился за повесткой. Штраф налагается даже если у человека есть инвалидность. Они ведь рассматривают факт неявки, а не инвалидность, — объясняет адвокат.

Поэтому, если вы получили повестку и не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.

— Человек должен сообщить и иметь объективные причины для неявки. Многие относятся к повесткам почтой, как к чему-то неважному: мол, не пришел — и ничего страшного. Сейчас ТЦК налагает множество штрафов. Это реально отражается на судебной практике. Но в общем-то штрафа можно избежать, если написать письмо и объяснить, почему не можете явиться, — отмечает Лихачев.

Нередко люди указывают адреса, по которым не проживают. Однако и здесь у ТЦК будет аргумент, что повестку прислали на указанный человеком адрес, и военнообязанный просто не явился.

— Такую информацию фиксируют и вносят в реестр. Поэтому в первую очередь военнообязанный должен относиться к представлению данных ответственно, — считает юрист.

Впрочем, по его словам, шанс обжаловать подобные штрафы есть. К примеру, ТЦК составляет акт о том, что человек не явился по повестке, но не дает доказательств того, что повестку действительно прислали.

— Как в случае с одним из наших клиентов — ТЦК не предоставил ни доказательств посылки повестки, ни акта почты о том, что человек не смог появиться, — рассказывает Лихачев.

Помимо усиления цифровизации есть еще один способ оставить людей с инвалидностью в покое

В конце концов, еще в апреле 2024 года народные депутаты зарегистрировали Законопроект № 11219, предлагавший внести изменения в статью 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Документ предлагал полностью исключить из военного учета лиц с бессрочной инвалидностью I и II группы и инвалидов с детства этих групп. При таких условиях оставаться на учете военнообязанных разрешалось бы исключительно по желанию.

Сравнительная таблица законопроекта № 11219

Однако, как указано на сайте Верховной Рады, документ находится на стадии ознакомления, то есть прорабатывается в комитете. Поэтому исключить лицо с инвалидностью от военного учета можно исключительно по решению ВЛК на основании приказа Минобороны №402.

Более того, закон о мобилизации обязал определенные категории лиц с инвалидностью, а именно II и III группы пройти повторную ВЛК, чтобы подтвердить, действительно ли состояние здоровья соответствует установленной группе инвалидности.

Дело в том, что после 24 февраля 2022 количество обращений по установлению инвалидности значительно возросло, поэтому возникла необходимость проверить объективность этих решений.

Поэтому, если лицо не явится на осмотр, он может столкнуться с серьезными последствиями, такими как отмена группы инвалидности, административная ответственность, потери социальных льгот и пособий и в конечном итоге мобилизация.