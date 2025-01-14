"Летают спокойно до Энгельса и дальше": в Украине могли создать новые улучшенные дроны

Еще несколько месяцев назад эти дроны были лишь в статусе "прототипов"

В Украине могли создать более выносливые дроны, которые, в том числе, способны нести на себе и большие мины, и некоторые КАБы. Они уже якобы долетали до российского города Энгельс.

Информация об этом была опубликована в паблике "Николаевский Ванек". Там отмечается, что речь идет о ряде БПЛА, среди которых также есть и аналоги "шахедов".

"Это свора разного рода мопедов (в том числе аналогов "Шахедов"). В том числе мопеды, которые способны на себе нести и большие мины, и некоторые КАБы". — говорится в сообщении.

Автор отмечает, что якобы собственными глазами видел некоторые из этих дронов в статусе "прототипов". А сейчас, по его словам, они долетают до российского Энгельса и дальше.

В то же время россияне в своих пабликах идентифицируют некоторые из этих дронов, как якобы БПЛА украинского производства "Лютий", отмечая, что те могут пролететь до 1000 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

Тем временем в СМИ появляется информация о том, что в Саратовской и Брянской областях России после уничтожения беспилотников были найдены кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. Предварительно, дроны, которые были уничтожены в других регионах, якобы могли быть оснащены аналогичными бомбами.

Справка: "Лютий" — это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Основными операторами являются ГУР, СБУ и Воздушные силы ВСУ. Этот беспилотник наиболее известен по атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дарный беспилотник Backfire украинской разработки и производства прошел комиссию Министерства обороны.