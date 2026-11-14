В Запорожье перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: как добраться на другой берег (карта)
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Для проезда между берегами водителям нужно пользоваться мостами
В Запорожье утром в субботу, 14 ноября, движение транспорта по дамбе ДнепроГЭС полностью перекрыто в обоих направлениях. Для переезда между правым и левым берегами организован объезд.
Об этом сообщил и.о. руководителя Запорожской ОВ Михаил Семикин. Перекрытие временное, водителей просят учитывать его при планировании маршрутов.
"Прошу учитывать ограничения при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", — пишет Семикин.
Как объехать перекрытую дамбу ДнепроГЭС
Объезд осуществляется через Арковый мост на острове Хортица, Вантовый мост и Преображенский мост. На Преображенском мосте организовано двустороннее движение.
Грузовикам массой более 3,5 тонн движение по Вантовому мосту запрещено: они должны пользоваться мостом Преображенского в обоих направлениях. Во время комендантского часа, с 00:00 до 05:00, движение по Вантовому мосту полностью ограничено.
Как сообщал "Телеграф", 6 ноября россияне атаковали мосты через Днепр в Запорожье. На фоне этого рассказали о мостах Преображенского и Вантовой. Это переправы разных эпох, которые обеспечивают транспортную связь через Днепр и Хортицу. Чем особенны эти мосты, как они выглядят, и какую роль играют в транспортной системе Запорожья.