"АТБ" следит за вами? Как в приложении формируются персональные скидки
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Предложение нужно активировать до оплаты, а уведомление о нем можно отключить
Для персональных скидок "АТБ" использует историю покупок, предпочтения и активность покупателя в программе лояльности. Эти данные помогают системе автоматически подбирать товары и размер скидки для конкретной учетной записи.
"АТБ" объясняет, что система может учитывать частоту покупок, давность последней, средний чек, приобретенные категории товаров и канал продаж. Поэтому на тот же товар разные категории покупателей могут получить разный процент скидки.
"АТБ не принимает отдельных ручных решений по конкретным пользователям: для всех покупателей соответствующей категории применяются одинаковые условия", – объясняет компания.
Правила использования приложения предусматривают авторизацию по телефону и получение имени и фамилии пользователя. Принимая условия, пользователь соглашается на обработку внесенных в приложение данных, в том числе персональных. Дополнительную информацию о профиле он предоставляет добровольно.
Покупатель может отключить push-уведомления в настройках телефона или приложения – право на доступное предложение сохраняется. Самостоятельно определять товары для будущих скидок нельзя, но отдельные акции позволяют выбирать из предложенного списка. Для использования скидки необходимо активировать акцию и до оплаты отсканировать код из приложения на кассе. Отменить активацию невозможно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли "АТБ" закрыть супермаркет, если он не приносит прибыли. В качестве сети выбирает места для магазинов.