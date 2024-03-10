Голубое топливо или золотое? В Украине могут повысить тариф на газ

В настоящее время в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление

До конца отопительного сезона тарифы в Украине не будут повышаться. Однако завершение сезона не за горами. Уже в апреле-мае действующий тариф на газ может быть пересмотрен.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, тариф на голубое топливо может подорожать уже в ближайшее время.

"Насколько я знаю, насколько есть инсайдерская информация… в прошлом году в том же НАК "Нафтогазе" рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Опять же, я не утверждаю, что 100% это будет принято, но я знаю, что изучается вопрос поднятия, в среднем где-то на 1-1.5 грн", — заявил Попенко.

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На сегодня, для большинства украинцев, тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр. Если тариф поднимут, как утверждает председатель Союза потребителей коммунальных услуг, то он составит 9-9,5 грн.

"Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и горячую воду", — отметил Попенко.

Он также отметил, что рост тарифов обусловлен, в частности, и будущим вступлением Украины в ЕС. По словам специалиста, эта причина не является главной, но и отвергать ее не следует, ведь прежде чем вступить в Европейский Союз, Украине нужно выровнять цены на энергорынке.

Напомним, в настоящее время в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. В то же время, он не касается тарифов на электроэнергию и холодную воду.