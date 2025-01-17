Российские реакторы на Хмельницкой АЭС. Физик объяснил, есть ли "зрада"

Есть опасения, что Россия может нас подсадить на свою топливную иглу

На Хмельницкой АЭС планируется установить корпуса реакторов типа ВВЭР-1000 российского производства. В настоящее время они находятся в Болгарии. Это вызвало значительный резонанс среди общественности и в экспертных кругах, потому что есть опасения, что Украине нужно будет покупать российское топливо для этих реакторов. И таким образом Россия может захотеть "подсадить" нас на свою энергетическую иглу.

Физик и эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему это решение является технически обоснованным и безопасным для энергетической независимости Украины.

По словам специалиста, действующие строительные конструкции на площадке ХАЭС, где планируется достройка энергоблоков 3 и 4, спроектированы исключительно под реакторы типа ВВЭР-1000. Установка реакторов другого типа технически невозможна без полной перестройки имеющейся инфраструктуры.

"Да на самом деле никакой "зрады" в этом нет. Дело в том, что реакторы будут работать на американском топливе, производимом шведской компанией. Такое топливо уже успешно используется на других украинских АЭС. Оно имеет особую шестиугольную конструкцию, специально разработанную по инициативе Украины в США для реакторов типа ВВЭР», — говорит физик.

Литвинский подчеркнул, что завершение строительства энергоблоков экономически целесообразно, учитывая значительные средства, уже вложенные в проект. При этом использование корпусов реакторов российского производства никоим образом не создаст зависимости от РФ по вопросам поставки топлива.

Ранее "Телеграф" также писал, что европейская ассоциация атомной энергетики поддерживает достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Этот проект считается полезным не только для Украины.