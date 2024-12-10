Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС даст Украине 2,2 ГВт самой дешевой электроэнергии, — нардеп "Слуги народа"

Пивоваров отметил, что этот проект получил поддержку международных партнеров, в частности, американской компании Westinghouse, которая заявила о готовности помочь Украине развивать атомную генерацию.

Народный депутат ("Слуга народа") Евгений Пивоваров призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. По его словам, это стратегический шаг для энергетической безопасности Украины.

"Достройка этих двух блоков обеспечит страну 2,2 ГВт экологически чистой и дешевой электроэнергии. Это поможет уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива, снизить стоимость электричества для потребителей и усилить нашу энергетическую независимость", — подчеркнул депутат.

Пивоваров также отметил, что этот проект получил поддержку международных партнеров, в частности, американской компании Westinghouse, которая заявила о готовности помочь Украине развивать атомную генерацию.

"Это решение — не только об энергетике, но и об укреплении экономической устойчивости страны во время войны и в период восстановления", — подчеркнул Пивоваров.

Напомним, правительство Украины приняло решение о достройке блоков еще в апреле 2024 года. На сегодня готовность блока №3 составляет 80%, а блока №4 — 25%.