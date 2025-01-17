Російські реактори на Хмельницькій АЕС. Фізик пояснив, чи є "зрада"

Є побоювання, що Росія може нас підсадити на свою паливну голку

На Хмельницькій АЕС планують встановити корпуси реакторів типу ВВЕР-1000 російського виробництва. Наразі вони знаходяться у Болгарії. Це викликало значний резонанс серед громадськості та в експертних колах, тому що є побоювання, що Україні потрібно буде купувати російське паливо для цих реакторів. І таким чином Росія може захотіти "підсадити" нас на свою енергетичну голку.

Фізик та експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський у коментарі "Телеграфу" пояснив, чому це рішення є технічно обґрунтованим та безпечним для енергетичної незалежності України.

За словами фахівця, чинні будівельні конструкції на майданчику ХАЕС, де планується добудова енергоблоків 3 та 4, спроєктовані виключно під реактори типу ВВЕР-1000. Встановлення реакторів іншого типу технічно неможливе без повної перебудови наявної інфраструктури.

"Та насправді жодної "зради" у цьому немає. Річ у тім, що реактори працюватимуть на американському паливі, яке виробляє шведська компанія. Таке паливо вже успішно використовується на інших українських АЕС. Воно має особливу шестикутну конструкцію, спеціально розроблену за ініціативою України в США для реакторів типу ВВЕР", — каже фізик.

Литвинський наголосив, що завершення будівництва енергоблоків є економічно доцільним, враховуючи значні кошти, вже вкладені у проєкт. При цьому використання корпусів реакторів російського виробництва жодним чином не створить залежності від РФ у питаннях постачання палива.

Раніше "Телеграф" також писав, що європейська асоціація атомної енергетики підтримує добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Цей проєкт вважають корисним не лише для України.