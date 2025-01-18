Нардеп предложил радикальное решение для 10-километровой зоны у границы с РФ

Сейчас существует проблема даже с эвакуацией тех, кто отказывается это делать

Народный депутат Дмитрий Микиша предлагает принудительно отселить всех жителей 8-10-километровой зоны у границы с Россией для обеспечения обороны. По его мнению, эта территория должна оставаться свободной от жителей даже после окончания войны, а восстанавливать разрушения там нецелесообразно.

Об этом шла речь в Харькове на "Стратегической сессии: региональное планирование как эффективный механизм восстановления, развития и координации". Его слова цитирует "Укринформ".

"Я не вижу логической последовательности в том, чтобы там восстанавливать разрушенные населенные пункты. Восьми, а то и десятикилометровая зона – это зона отселения, причем принудительного. И мы должны на этом сконцентрироваться и понимать это. Россия завтра никуда не денется, в любом формате. Враг останется за забором, за этой границей, которую нам нужно построить, и он постоянно будет влиять на все, в первую очередь — на инвестиционную привлекательность, что будет влиять на способность оставаться здесь главнейшему — человеческому капиталу", — отметил нардеп.

Микиша добавил, что если в приграничных областях "не будет обеспечена оборона и безопасность, все остальное вообще не имеет смысла". Об этом, по его словам, нужно думать уже сейчас, пока идет война.

В то же время, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов указал на трудности в реализации идеи отселения. Он напомнил, что пока нет даже действенных механизмов обеспечения эвакуации из самых опасных населенных пунктов, обстреливаемых РФ.

"На левом берегу Купянска (уже за 2-3 километра до российских позиций, – ред.) остается 132 человека, я уже их знаю поименно, – вывезти не могу. Действующих нормативно-правовых механизмов реализации этой задачи и функции у нас недостаточно. Просто работаем с Нацполицией, Службой безопасности, это крайне тяжело. Эвакуация из Липцев (в Харьковском районе во время повторного наступления россиян – ред.): женщина сегодня отказалась, на следующий день ее уже эвакуировали с ампутированной конечностью, и полицейские попали под обстрел, один был ранен", — описал ситуацию он.

Как сообщал "Телеграф", фронт вплотную приблизился к городу Купянск в Харьковской области. Российские оккупанты рвутся в направлении города и активно обстреливают территорию общины – это усложняет эвакуацию мирного населения и доставку гуманитарной помощи в город. О ситуации там рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.