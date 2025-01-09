В прифронтовом Покровске закрывается последнее отделение "Укрпочты". Какая ситуация в городе

Всех детей из города уже эвакуировали

В городе Покровск Донецкой области, который пытаются окружить россияне, "Укрпочта" 15 января закрывает последнее отделение. Здесь работает две аптеки и всего несколько продуктовых магазинов.

В Покровске остается около 7200 жителей, которых регулярно призывают эвакуироваться. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, вражеские войска стремительно приближаются и расстояние от линии фронта до города составляет около 3 километров. Покровск практически постоянно находится под огнем артиллерии, КАБов и FPV-дронов. Здесь также нет электроэнергии, воды и газа.

Местных жителей спасают скважины с водой, генераторы и несколько пунктов "Несокрушимости". Восстановить электроснабжение там сейчас невозможно.

Людей призывают эвакуироваться и для этого разработана определенная схема. При этом, всех детей из Покровска уже вывезли.

Согласно карте DeepState, силы РФ уже находятся в нескольких километрах от города. Впрочем, вероятно, они не собираются брать его штурмом, а сосредоточятся на дорогах, ведущих к Покровску.

Такой сценарий считают наиболее вероятным и некоторые военные эксперты, так как попытки продвинуться к Покровску "в лоб" — от Лисовки и Красного Яра успехов не принесли, но захват Селидово открыл армии РФ возможность фланговых охватов Покровска с юго-запада.

По мнению аналитиков, окружить Покровск российской армии в ближайшие месяцы не удасться. Ведь для этого нужно создать так называемую буферную зону вокруг города — то есть, значительно продвинуться не только по восточному и западному флангам от Покровска, но в том числе оккупировать Мирноград и охватить Покровск севернее.

Тем не менее, если у армии РФ не получится окружить Покровск, то охватить его с западного фланга — более реальная задача. Для этого сюда, по словам экспертов, переброшены передовые подразделения армии РФ.

Они активно атакуют в районе Песчаного и Шевченко, пытаются подвинуть линию фронта максимально близко к Покровску, чтобы потом штурмовать город.

При этом в Генштабе Украины сообщают, что по состоянию на 8.00 9 января на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка.

Покровская территориальная громада

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит прифронтовый город Покровск в Донецкой области. От бывшего цветущего райцентра постепенно остается только его призрак.