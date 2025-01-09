В прифронтовом Покровске закрывается последнее отделение "Укрпочты". Какая ситуация в городе
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Всех детей из города уже эвакуировали
В городе Покровск Донецкой области, который пытаются окружить россияне, "Укрпочта" 15 января закрывает последнее отделение. Здесь работает две аптеки и всего несколько продуктовых магазинов.
В Покровске остается около 7200 жителей, которых регулярно призывают эвакуироваться. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, вражеские войска стремительно приближаются и расстояние от линии фронта до города составляет около 3 километров. Покровск практически постоянно находится под огнем артиллерии, КАБов и FPV-дронов. Здесь также нет электроэнергии, воды и газа.
Местных жителей спасают скважины с водой, генераторы и несколько пунктов "Несокрушимости". Восстановить электроснабжение там сейчас невозможно.
Людей призывают эвакуироваться и для этого разработана определенная схема. При этом, всех детей из Покровска уже вывезли.
Согласно карте DeepState, силы РФ уже находятся в нескольких километрах от города. Впрочем, вероятно, они не собираются брать его штурмом, а сосредоточятся на дорогах, ведущих к Покровску.
Такой сценарий считают наиболее вероятным и некоторые военные эксперты, так как попытки продвинуться к Покровску "в лоб" — от Лисовки и Красного Яра успехов не принесли, но захват Селидово открыл армии РФ возможность фланговых охватов Покровска с юго-запада.
По мнению аналитиков, окружить Покровск российской армии в ближайшие месяцы не удасться. Ведь для этого нужно создать так называемую буферную зону вокруг города — то есть, значительно продвинуться не только по восточному и западному флангам от Покровска, но в том числе оккупировать Мирноград и охватить Покровск севернее.
Тем не менее, если у армии РФ не получится окружить Покровск, то охватить его с западного фланга — более реальная задача. Для этого сюда, по словам экспертов, переброшены передовые подразделения армии РФ.
Они активно атакуют в районе Песчаного и Шевченко, пытаются подвинуть линию фронта максимально близко к Покровску, чтобы потом штурмовать город.
При этом в Генштабе Украины сообщают, что по состоянию на 8.00 9 января на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит прифронтовый город Покровск в Донецкой области. От бывшего цветущего райцентра постепенно остается только его призрак.