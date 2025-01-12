Фортификации за 10 млн гривен под Харьковом недостроены: что решил суд

Компания-подрядчик до войны вообще не занималась строительством

В Харьковской области разразился скандал вокруг недостроенных фортификаций, которые должны были сдержать новое наступление российских войск. Подрядчик получил заранее почти 10 млн гривен на укрепление, но работы вовремя не закончил.

Об этом идет речь в приговоре Хозяйственного суда Харьковской области. Работы по строительству укреплений должны были завершиться до 30 июня 2024 года, но они не были завершены.

За месяц до этого, в мае 2024 года, российские войска начали наступление в северных районах Харьковской области, включая город Волчанск.

Суд постановил принять исковое заявление к рассмотрению и открыть соответствующее производство по делу.

В то же время Харьковский антикоррупционный центр сообщает, что фигурантом данного дела является ООО "Высоко-технологические сооружения". По иронии судьбы, данная компания до российско-украинской войны (в том числе, до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года — Ред.) вообще не занималась строительными работами. Она торговала твердым, жидким и газообразным топливом, а также сельскохозяйственными машинами и оборудованием.

Как сообщал "Телеграф" ранее, народный депутат Украины рассказала, почему украинцы не могут потратить деньги с "тысячи Зеленского" на фортификации.