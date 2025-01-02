Жители Днепропетровской области получают сообщения об эвакуации: что об этом известно

Местных призвали не паниковать раньше времени

В Синельниковском районе Днепропетровской области активно распространяются сообщения о якобы эвакуации местных жителей. Однако эта информация является фейковой.

Об этом сообщили на официальной странице Синельниковского горсовета в Фейсбук. Местных жителей призвали не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

В районной военной администрации уточнили, что сейчас проводится только уточнение списков лиц, которые, в случае возможного ухудшения ситуации с безопасностью, будут нуждаться в эвакуации.

Однако никакая эвакуация в Синельниковском районе не объявлялась. Подобные фейки распространяет враг для того, чтобы посеять панические настроения в обществе.

"Подчеркиваем: ситуация контролируется Силами обороны Украины! Врага на территории района нет и наши военные прилагают титанические усилия, чтобы этого не допустить", — говорится в сообщении.

Жителям Днепропетровской области напомнили о том, что в условиях войны необходимо доверять информации исключительно из официальных источников. Также не следует забывать и о том, что Синельниковский район граничит с Донецкой областью и Запорожьем, поэтому жители некоторых прифронтовых сел решают эвакуироваться самостоятельно.

Напомним, на фоне информации об участии военных КНДР в Курской области, россияне запустили новый и крайне нелепый фейк. Они распространяют информацию о якобы эвакуации бездомных животных на Сумщине, потому что северокорейские военные "могут их съесть".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне запустили в сети фейк о химической атаке в Курской области, которую якобы совершили ВСУ из-за "невозможности прорвать" оборону. Этой темой пропагандисты поднимают панику и пытаются обвинить украинские силы в нарушении норм международного права.