Нардеп запропонував радикальне рішення для 10-кілометрової зони біля кордону з РФ

Зараз існує проблема навіть з евакуацією тих, хто відмовляється це робити

Народний депутат Дмитро Микиша пропонує примусово відселити всіх жителів 8-10-кілометрової зони біля кордону з Росією для забезпечення оборони. На його думку, ця територія має залишатися вільною від жителів навіть після завершення війни, а відбудовувати руйнування там — недоцільно.

Про це йшлося у Харкові на "Стратегічній сесії: регіональне планування як ефективний механізм відновлення, розвитку та координації". Його слова цитує "Укрінформ".

"Я не бачу логічної послідовності в тому, щоб там відбудовувати зруйновані населені пункти. Восьми, а то і десятикілометрова зона – це зона відселення, причому примусового. І ми маємо на цьому сконцентруватися і розуміти це. Росія завтра нікуди не дінеться, в будь-якому форматі. Ворог залишиться за парканом, за цим кордоном, який нам треба збудувати, і він постійно буде впливати на все, в першу чергу – на інвестиційну привабливість, що впливатиме на спроможність залишатися тут найголовнішому – людському капіталу", – зазначив нардеп.

Микиша додав, що якщо у прикордонних областях "не буде забезпечена оборона і безпека, все інше взагалі не має сенсу". Про це, за його словами, треба думати вже зараз, поки триває війна.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов вказав на труднощі в реалізації ідеї відселення. Він нагадав, що наразі немає навіть дієвих механізмів забезпечення евакуації з найнебезпечніших населених пунктів, які обстрілює РФ.

"На лівому березі Куп’янська (вже за 2-3 кілометри до російських позицій, – ред.) залишається 132 людини, я вже їх знаю поіменно, – вивезти не можу. Діючих нормативно-правових механізмів реалізації цієї задачі і функції у нас недостатньо. Просто працюємо з Нацполіцією, Службою безпеки, це вкрай важко. Евакуація з Липців (у Харківському районі під час повторного наступу росіян, – ред.): жінка сьогодні відмовилася, наступного дня її вже евакуйовували з ампутованою кінцівкою, і поліцейські потрапили під обстріл, одного було поранено", — описав ситуацію він.

Як повідомляв "Телеграф", фронт впритул наблизився до міста Куп'янськ у Харківській області. Російські окупанти рвуться у напрямку міста та активно обстрілюють територію громади – це ускладнює евакуацію мирного населення та доставлення гуманітарної допомоги в місто. Про ситуацію там розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.