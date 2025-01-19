Не только 17-летние. Кто еще должен стать на военный учет до 31 июля 2025 года

Есть перечень лиц, обязательно должны стать на военный учет, иначе штраф

С 1 января 2025 г. в Украине вводится автоматическая постановка на военный учет для юношей, достигших 17-летнего возраста. Это предусмотрено законом 4197-IX, который подписал Президент Владимир Зеленский.

Согласно новым правилам, юноши в возрасте 17 лет будут проходить регистрацию в период с 1 января по 31 июля. Процедура возможна двумя способами: через электронный кабинет или путем личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Базовая военная регистрация охватывает мужчин в возрасте от 16 до 25 лет. Все данные вносятся в единый реестр "Оберег". Важно отметить, что сама постановка на учет не означает немедленной мобилизации — по законодательству призыв возможен только по достижении 25-летнего возраста.

Ежегодная приписка к призывным участкам происходит с января по март. Для школьников уведомление о необходимости регистрации поступает через учебное заведение. Вне школы этим занимаются главы местных советов, руководители учреждений и главы ОСМД.

На военный учет должны стать:

лица, сменившие место жительства;

новые граждане Украины;

освобождены из мест лишения свободы;

отчислены из военных учебных заведений;

те, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

За нарушение правил военного учета предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, могут ли мобилизовать мужчину с лишним весом. Для подтверждения диагноза необходимо пройти ВЛК.