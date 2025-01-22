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Счет давно пошел на сотни: сколько сотрудников "Укрзализныци" погибло во время войны

Автор
Денис Подставной
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Счет давно пошел на сотни: сколько сотрудников "Укрзализныци" погибло во время войны Новость обновлена 22 января 2025, 12:05

Больше всего железнодорожников погибло в 2022 году

Россия регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины. К сожалению, от этих ударов нередко погибают работники этой сферы. К тому же многие железнодорожники прямо сейчас защищают родину с оружием в руках. Все это привело к тому, что за время войны количество погибших сотрудников "Укрзализныци" исчисляется уже сотнями.

Об этом "Телеграфу" рассказали в "Укрзализныце". В официальном ответе компании на запрос издания указывается, что с 24 февраля 2022 года уже погибло 790 железнодорожников.

Из них:

  • 351 — в 2022 году;
  • 252 — в 2023 году;
  • 187 — в 2024 году.

При этом в "Укрзализныце" не уточнили сколько из этих сотрудников погибло на передовой, сколько - на рабочих местах, а сколько — просто находясь в тылу не в рабочее время.

Там отметили, что более детальную информацию по этому поводу там смогут дать уже после завершения военного положения.

"Поскольку разглашение этих данных может представлять угрозу безопасности деятельности общества и его работников", — говорится в ответе "Укрзализныци".

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит ж/д вокзал в Запорожье после удара КАБами.

Теги:
#Украина #Укрзализныця #Война #Потери