Счет давно пошел на сотни: сколько сотрудников "Укрзализныци" погибло во время войны

Больше всего железнодорожников погибло в 2022 году

Россия регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины. К сожалению, от этих ударов нередко погибают работники этой сферы. К тому же многие железнодорожники прямо сейчас защищают родину с оружием в руках. Все это привело к тому, что за время войны количество погибших сотрудников "Укрзализныци" исчисляется уже сотнями.

Об этом "Телеграфу" рассказали в "Укрзализныце". В официальном ответе компании на запрос издания указывается, что с 24 февраля 2022 года уже погибло 790 железнодорожников.

Из них:

351 — в 2022 году;

252 — в 2023 году;

187 — в 2024 году.

При этом в "Укрзализныце" не уточнили сколько из этих сотрудников погибло на передовой, сколько - на рабочих местах, а сколько — просто находясь в тылу не в рабочее время.

Там отметили, что более детальную информацию по этому поводу там смогут дать уже после завершения военного положения.

"Поскольку разглашение этих данных может представлять угрозу безопасности деятельности общества и его работников", — говорится в ответе "Укрзализныци".

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит ж/д вокзал в Запорожье после удара КАБами.