Укр

Как выглядит ж/д вокзал в Запорожье после удара КАБами: что важно знать пассажирам (фото)

Автор
Денис Подставной
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Как выглядит ж/д вокзал в Запорожье после удара КАБами: что важно знать пассажирам (фото) Новость обновлена 29 сентября 2024, 15:57

Специалисты работают над восстановлением питания

Запорожье продолжает приходить в себя после утреннего массированного обстрела российскими КАБами. На железнодорожном вокзале "Запорожье-1", который также оказался под ударом, восстановили поврежденные участки колеи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Теперь специалисты работают над восстановлением питания.

А пока все поезда в регионе движутся под резервными тепловозами. В "Укрзализныце" предупредили пассажиров, что данная ситуация может генерировать незначительные задержки в расписаниях поездов.

"Но ни один рейс не отменен", — отмечают там.

Также пресс-служба опубликовала фото с вокзала. На нем виден масштаб разрушение и повреждений инфраструктуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 29 сентября в Запорожье раздался ряд взрывов. Как позже выяснилось, в результате атаки авиабомбами, на одной из улиц был значительно поврежден четырехэтажный дом. Частные дома, которые находились рядом, также были повреждены. Все последние подробности обстрела вы можете узнать, перейдя по ссылке.

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#Украина #Запорожье