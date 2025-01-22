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Рахунок давно пішов на сотні: скільки робітників "Укрзалізниці" загинуло під час війни

Автор
Денис Подставной
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Автор
Рахунок давно пішов на сотні: скільки робітників "Укрзалізниці" загинуло під час війни Новина оновлена 22 січня 2025, 12:05

Найбільше залізничників загинуло у 2022 році

Росія регулярно атакує залізничну інфраструктуру України. На жаль, від цих ударів нерідко гинуть працівники цієї галузі. До того ж, багато залізничників прямо зараз захищають батьківщину зі зброєю в руках. Все це призвело до того, що за час війни кількість загиблих співробітників "Укрзалізниці" обчислюється вже сотнями.

Про це "Телеграфу" розповіли в "Укрзалізниці". В офіційній відповіді компанії на запит видання зазначається, що з 24 лютого 2022 року вже загинуло 790 залізничників.

З них:

  • 351 — у 2022 році;
  • 252 — у 2023 році;
  • 187 — у 2024 році.

При цьому в "Укрзалізниці" не уточнили, скільки з цих співробітників загинуло на передовій, скільки — на робочих місцях, а скільки — просто перебуваючи в тилу не в робочий час.

Там зазначили, що детальнішу інформацію з цього приводу там зможуть дати вже після завершення воєнного стану.

"Оскільки розголошення цих даних може становити загрозу безпеці діяльності товариства та його працівників", — йдеться у відповіді "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає залізничний вокзал у Запоріжжі після удару КАБами.

Теги:
#Україна #Укрзалізниця #Війна #Втрати