Рахунок давно пішов на сотні: скільки робітників "Укрзалізниці" загинуло під час війни

Найбільше залізничників загинуло у 2022 році

Росія регулярно атакує залізничну інфраструктуру України. На жаль, від цих ударів нерідко гинуть працівники цієї галузі. До того ж, багато залізничників прямо зараз захищають батьківщину зі зброєю в руках. Все це призвело до того, що за час війни кількість загиблих співробітників "Укрзалізниці" обчислюється вже сотнями.

Про це "Телеграфу" розповіли в "Укрзалізниці". В офіційній відповіді компанії на запит видання зазначається, що з 24 лютого 2022 року вже загинуло 790 залізничників.

З них:

351 — у 2022 році;

252 — у 2023 році;

187 — у 2024 році.

При цьому в "Укрзалізниці" не уточнили, скільки з цих співробітників загинуло на передовій, скільки — на робочих місцях, а скільки — просто перебуваючи в тилу не в робочий час.

Там зазначили, що детальнішу інформацію з цього приводу там зможуть дати вже після завершення воєнного стану.

"Оскільки розголошення цих даних може становити загрозу безпеці діяльності товариства та його працівників", — йдеться у відповіді "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає залізничний вокзал у Запоріжжі після удару КАБами.