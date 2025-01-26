"Проколото легкое": известная писательница заявила, что её сына похитил ТЦК, что говорят военные

Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей

В Одессе сотрудники ТЦК якобы избили и похитили сына одесской журналистки Максима Колтунова. По данному факту была начата служебная проверка.

Об этом 26 января сообщили на странице Одесского областного ТЦК и СП. Там отметили, что была создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей.

"Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента", — говорится в сообщении.

При этом в ТЦК подчеркнули, что категорически осуждают любые проявления насилия или поведение, унижающее достоинство человека.

"Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. С личным составом проводятся учения по соблюдению прав человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля", — указано в сообщении ТЦК.

Предыстория

25 января одесская журналистка Виктория Колтунова опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила, что сотрудники ТЦК якобы вывезли ее сына за город и сильно избили, а затем выбросили на дорогу без сознания.

"Моего сына схватило ТЦК, вывезли за огород и хотя у него все документы о том, что я, его мать и его жена инвалиды 2 группы. Били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решили, что он умер. Люди вызвали скорую помощь", — пишет Колтунова.

По словам женщины, у ее сына отломаны три ребра, проколото легкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга.

"Совершили одну операцию на легком, безуспешно, в понедельник будут переделывать. Я в стрессе. Ничего не соображаю", — рассказала она.

"Думская" пишет, ссылаясь на информацию пресс-службы мэрии, что Максим Колтунов поступил в 11-ю городскую больницу 23 января с переломами 7-9 ребер слева и пневмотораксом. Ему было проведено дренирование. Сейчас состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Виннице сообщили о подозрении военнослужащему РТЦК и СП, который ударил мужчину. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.