"Проколота легеня": відома письменниця заявила, що її сина викрав ТЦК, що кажуть військові

Створено спеціальну комісію, яка вже розпочала збирання доказів та опитування свідків

В Одесі співробітники ТЦК нібито побили та викрали сина одеської журналістки Максима Колтунова. За цим фактом було розпочато службову перевірку.

Про це 26 січня повідомили на сторінці Одеського обласного ТЦК та СП. Там зазначили, що було створено спеціальну комісію, яка вже розпочала збирання доказів та опитування свідків.

"Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту", — йдеться у повідомленні.

При цьому в ТЦК наголосили, що категорично засуджують будь-які прояви насильства чи поведінку, яка принижує гідність людини.

"Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам. З особовим складом проводяться навчання з дотримання прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю", — зазначено у повідомленні ТЦК.

Передісторія

25 січня одеська журналістка Вікторія Колтунова опублікувала у Facebook пост, у якому повідомила, що співробітники ТЦК нібито вивезли її сина за місто і сильно побили, а потім викинули на дорогу непритомним.

"Мого сина схопили ТЦК, вивезли за город і хоча у нього всі документи про те, що я, його мати та його дружина інваліди 2 групи. Били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомною, вирішили, що він помер. Люди викликали швидку допомогу", — пише Колтунова.

За словами жінки, у її сина відламані три ребра, проколото легке руба, крововилив у легке, забій селезінки та струс мозку.

"Зробили одну операцію на легкому, безуспішно, у понеділок перероблятимуть. Я в стресі. Нічого не розумію", — розповіла вона.

"Думська" пише, посилаючись на інформацію пресслужби мерії, що Максим Колтунов поступив до 11-ї міської лікарні 23 січня з переломами 7-9 ребер зліва та пневмотораксом. Йому було проведено дренування. Нині стан стабільний, середньої тяжкості, із позитивною динамікою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Вінниці повідомили про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП, який ударив чоловіка. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.