В Виннице военный ТЦК избил мужчину: что ему грозит

Пострадавший сейчас находится под наблюдением медиков

В Виннице сообщили о подозрении военнослужащему РТЦК и СП, который в ходе спора нанес младшему по возрасту мужчине телесные повреждения средней тяжести. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Там отметили, что инцидент произошел 23 декабря на территории одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Винницкой области.

Так, 52-летний солдат во время словесного спора и толкотни нанес младшему по возрасту мужчине телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением медиков. Угрозы для жизни и здоровья нет.

В суд направлено ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Волыни сотрудники ТЦК избили и увезли мужчину в неизвестном направлении. На ситуацию отреагировал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился к прокуратре.