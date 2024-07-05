"Избили и доставили в ТЦК": в Черновцах между полицейскими и мужчиной произошел скандал, омбудсмен уже отреагировал (видео)

Черновчанин сам обратился к Лубинцу по поводу вероятных неправомерных действий патрульных полицейских

В Черновцах полицейские силой отвезли в ТЦК мужчину. Подробности произошедшего рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он опубликовал в Telegram соответствующее видео и сообщил, что уже обратился в полицию и Государственное бюро расследований (ГБР) по поводу нарушения прав гражданина.

На видео зафиксировано, что патрульные хотели проверить военно-учетные данные мужчины и "пригласили" его проехать в ТЦК. Когда мужчина отказался – повалили на землю и надели наручники.

"Вопиющий случай нарушения полицейскими города Черновцы прав и свобод человека ожидает надлежащей правовой оценки", — отметил Лубинец.

В сообщении омбудсмена говорится, что черновчанин обратился к Лубинцу по поводу вероятных неправомерных действий патрульных полицейских. По словам мужчины, патрульные незаконно задержали его, избили и доставили в центр комплектования. Также он жаловался, что полицейские не предоставили ему право на правовую помощь. Видео слова гражданина подтверждает.

"Подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина нуждаются в надлежащем реагировании, поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований.", — заявил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что лицам, превышающим свои служебные полномочия, пренебрегают правами и свободой человека, унижают достоинство человека, не место среди тех, кто призван защищать от имени государства.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Черновицкой области военные силой затащили мужчину в автобус.