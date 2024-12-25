Мошенники от имени "Новой почты" пытаются обманывать украинцев: что известно о схеме

Украинцев призвали быть бдительными

Киберпреступники придумали новую мошенническую схему — они рассылают украинцам фейковые сообщения якобы о задолженности перед компанией "Новая почта" и просят погасить её по новым реквизитам, угрожая судом. Эти письма являются фишинговой рассылкой, которая направлена на обман людей.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты". Подразделение кибербезопасности компании уже работает над блокировкой сети серверов, с которых происходят рассылки.

"Злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией — в этом случае заявляют о долге", — говорится в сообщении.

Известно, что украинцы начали массово получать сообщения якобы от имени "Новой почты". В письмах говорится о том, что человек "задолжал" за услуги компании крупную сумму и ее необходимо срочно погасить по новым риквизитам. В противном случае мошенники грозят судом.

Однако эти сообщения никакого отношения к "Новой почте" не имеют и их отправляют кибермошенники, которые таким хитрым способом пытаются выманить у доверчивых людей деньги.

Украинцам еще раз напомнили о том, что нельзя открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам.

Также всем пользователям, которые пытались открыть вложения в этих письмах, подразделение кибербезопасности компании дало несколько советов. В первую очередь, необходимо установить антивирус, а затем полностью нужно переустановить операционную систему.

"Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков", — подчеркнули в компании.

Напомним, дочерняя компания "Новой почты" Supernova Airlines получила разрешение на выполнение чартерных рейсов внутри стран Европейского союза. Сейчас идет финальная подготовка к запуску полетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что накануне Рождества "Новая почта" побила рекорд по отправке посылок. Всего за один день компания приняла к отправке невероятные два миллиона двести тысяч посылок. Это говорит о том, что бизнес в нашей стране продолжает работать и поддерживать экономику Украины.