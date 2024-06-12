Хотят нажиться на войне: мошенники рассылают фейковые письма от имени главы КОВА

Собирают средства якобы на военную "помощь"

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко предостерегает граждан о мошеннической схеме, в которой используется его имя и должность. Злоумышленники рассылают фейковые письма якобы от его имени с просьбой оказать помощь военным 114 бригады территориальной обороны.

Об этом Кравченко написал на своей странице в Facebook. По его словам, в письмах, оформленных на "официальном" бланке КОВА с печатью и подписью председателя, мошенники просят помочь с приобретением разнообразного военного оборудования, в частности, биноклей, Starlink-ов, квадрокоптеров, автомобилей и приборов ночного видения.

"Ко мне в руки попало письмо, написанное якобы от моего имени одному из предпринимателей области. Все на "официальном" бланке Киевской областной государственной администрации, с печатью и якобы моей подписью. Хочу сразу сказать – это фейк!", – отмечает Кравченко.

Таким образом, злоумышленники пытались собрать 90 тысяч на конкретный расчетный счет.

"Но "писатели" просчитались. Потому что предприниматели Киевщины знают, что КОДА и я как глава администрации такими методами не работаем и не выбиваем" на помощь военным. Бизнесу Киевщины не нужны письма, чтобы поддерживать ВСУ. Районы, общины, благотворители и без этого активно покупают необходимое для защитников", — пишет глава КОВА.

Относительно фейковых писем Кравченко подчеркнул, что уже обратился в Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Он требует расследовать факт подделки документа и его подписи.

Фейковое письмо с поддельной подписью головы КОВА

Кроме этого, глава КОВА отметил, что подобные фейковые письма рассылаются и от имени глав других районных государственных администраций Киевщины. Также добавил, что нужно отбить желание у мошенников зарабатывать в армии.

"Понимаю, что попавшие ко мне письма могут быть не единственными. Поэтому прошу всех предпринимателей, кто получил аналогичную "просьбу" сообщить об этом в КОГА и правоохранителям", — призывает Кравченко.

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