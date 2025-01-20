Трамп поручил организовать разговор с Путиным: когда это случится

Любые переговоры между Трампом и Путиным будут отражать "резкий отход от подхода президента Джо Байдена"

Дональд Трамп, избранный президентом США в очередной раз пообещал прекратить войну в Украине. Он поручил после инаугурации организовать звонок правителю России Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

Об этом Трамп сказал во время митинга в Вашингтоне в преддверии инаугурации. Пишет CNN со ссылкой на источники

"Я закончу войну в Украине. Закончу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", — сказал он.

Издание пишет, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни после его присяги с одной целью — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

Еще в роли кандидата в президенты Трамп обещал положить конец войне в течение одного дня после вступления в должность. Но в CNN отметили, что накануне его инаугурации, когда мало что указывает на то, что почти трехлетняя война приближается к завершению, почти наверняка, что он нарушит это обещание.

Зато Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства — в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

Чиновники из команды национальной безопасности Трампа начали работать над подготовкой к телефонному разговору с Путиным несколько недель назад. Пока неясно, была ли окончательно согласована дата разговора.

Как только Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники могут начать серьезную работу над организацией личной встречи. Новый президент заявил, что переговоры уже организуются, но Кремль заявил, что подождет, пока Трамп вступит в должность, чтобы начать официальную подготовку. Швейцария и Сербия заявили, что готовы организовать эту встречу.

Издание отмечает, что любые переговоры между Трампом и Путиным будут отражать "резкий отход от подхода президента Джо Байдена". Ведь Байден не говорил напрямую с Путиным почти три года.

"Трамп видит вещи по-другому. Его взгляд, описанный человеком, знакомым с его мышлением, состоит в том, что прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне", — говорится в материале издание.

Сейчас неизвестно, насколько Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена по предоставлению Киеву оружия и разведывательных данных, и кроме того, что он выступает против вступления Украины в НАТО, он не сказал, на какие гарантии безопасности может согласиться, чтобы удовлетворить президента Владимира Зеленского.

Он также не уточнил, кто будет платить за восстановление Украины, хотя исходя из его предварительных комментариев вряд ли это будут Соединенные Штаты.

Ранее "Телеграф" писал, что американский аналитик дал совет, как изменить мнение Трампа об Украине в НАТО.