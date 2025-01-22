Байден оставил прощальное послание Трампу: что в нем сказано

Новый президент сообщил, что послание было "вдохновляющим"

Президент США Дональд Трамп рассказал о содержании письма, которое оставил ему предыдущий глава Белого дома Джо Байден. Традиция оставлять письма своим преемникам в Вашингтоне существует с 1989 года.

Об это пишет Fox News. Отмечается, что Байден пожелал всего самого лучшего в следующие четыре года.

"Американский народ и люди по всему миру смотрят на это здание из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания", — сказано в письме.

Издание отмечает, что Трамп обнаружил письмо лишь когда проверил рабочий стол после того, как ему задал соответсвующий вопрос один из журналистов. Он также пошутил, что мог бы и не найти послание и через год.

"Это было очень хорошее письмо. Это было немного вдохновляющее письмо", — добавил американский президент.

Как сообщалось ранее, Трамп призвал Россию заключить сделку по завершению ее войны против Украины. В противном случае, он пригрозил ей принятием экономических мер.