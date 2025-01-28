США хотели убить Путина? Такер Карлсон удивил очередным "инсайдом" (видео)

В социальных сетях отреагировали на заявления Карлсона

Известный своими пророссийскими взглядами американский журналист Такер Карлсон, недавно взявший интервью у Лаврова, сделал новое провокационное заявление. Он утверждает, что команда Джо Байдена и лично госсекретарь Тони Блинкен пытались убить Владимира Путина.

Об этом Карлсон заявил, общаясь с журналистом Мэттом Таибби. При этом журналист не предоставил никаких доказательств или деталей по поводу своих утверждений.

"Это одна из причин, по которой Тони Блинкен (бывший госсекретарь США — Ред.) добивался настоящей войны, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина", – заявил американский журналист.

Карлсон назвал такие попытки "проявлением безумия". По его словам, убийство российского лидера могло бы привести к хаосу с ядерным арсеналом РФ. Американский журналист также упомянул о подрыве "Северных потоков", назвав это "атакой США на Германию", которая, по его мнению, разрушила немецкую экономику и может уничтожить НАТО.

В социальных сетях пользователи отреагировали на заявления Карлсона. Большинство комментаторов высмеяли его слова. " Если бы хотели, то убили бы", — написал один из пользователей. Другие предположили, что журналист "заразился" после общения с представителями Кремля. Отдельные комментаторы сравнили заявления Карлсона с поиском хайпа и пиаром. Вот несколько самых интересных комментариев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как Борис Джонсон высказался о Такере Карлсоне и его интервью с Путиным. Политик назвал журналиста "канализационной трубой".