Сотрудник СБУ сбил ребенка на переходе: что известно о загадочном Артуре Герчаке

Неосмотрительность водителя и нарушение правил привели к травмированию юноши

Во вторник, 23 января, жизнь 13-летнего Матфея разделилась на "до" и "после". Парень шел по пешеходному переходу в Василькове, возможно, думая о домашнем задании или встрече с друзьями. Однако стал жертвой водителя с высоким служебным статусом.

Что известно об этом лице, которое сейчас находится в состоянии ребенка, узнавал "Телеграф".

Количество алкоголя превышало норму в семь раз?

Впервые об инциденте на дороге, произошедшем в Василькове, 26 января сообщил депутат ВР Александр Дубинский, находящийся в СИЗО. Народный избранник обнародовал видео, на котором хорошо видно: авария произошла на "зебре". При этом юноша уже почти перешел дорогу, когда его на полном ходу буквально снес черный внедорожник.

Как утверждает Дубинский, за рулем авто находился сотрудник Службы Безопасности Украины Герчак Артур Николаевич, 1988 года рождения. Он якобы сотрудник одного из департаментов, который занимается вопросами, связанными с религиозными организациями. В частности, отвечает за работу с УПЦ (Московского патриархата).

Внимание к ДТП в Василькове привлек народный депутат

Правда, ни Служба безопасности Украины, ни полиция Киевщины, ни ГБР поначалу не спешили освещать событие. Факт причастности к аварии сотрудника Центрального управления СБУ и его задержание в ведомстве подтвердили только после огласки. Но, конечно, без указания фамилии и комментариев по поводу возможного алкогольного опьянения водителя. Ведь, по словам Дубинского, главной причиной аварии в конечном итоге стала именно чрезмерная доза спиртного, которую употребил водитель перед тем, как сесть за руль. Алкотестер показал 1,44 промилле – уровень, при котором человек теряет адекватную оценку скорости и расстояния. Это почти в семь раз превышает допустимую норму.

Похожие внешне, но фамилии отличаются на одну букву

В открытых источниках информация об Артуре Герчаке, кроме упоминания в контексте аварии, отсутствует. В то же время достаточно информации о человеке с похожей на виновника аварии в Василькове внешностью, родом занятий и паспортными данными (кроме одной буквы в фамилии). Так, в 2017 году издание "Наши Гроши" писало о скандальной истории с участием старшего уполномоченного Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Артура Гирчака и членов его семьи. Суть ее в том, что в результате махинаций в собственности ООО "Международный центр инновационных технологий", директором которой был Николай Гирчак — отец Артура, оказалось здание бывшего военного городка. Расположена оно в Соломенском районе Киева.

Слева фото Гирчака, обнародованное изданием "Наши Гроши", справа — Герчак — фото с канала Дубинского

Впоследствии к сделке с бывшей минобороновской недвижимостью подключилась мать СБУшника Елена Гирчак. От имени этой фирмы она продала здание ООО "Виват и К", совладельцами которого также были люди, связанные с Гирчаками. Но, наконец, на сделки обратила внимание военная прокуратура, по мнению которой действия частных фирм были "направлены на сокрытие незаконной реализации военного имущества, что противоречит интересам государства в лице Минобороны". Дело дошло до суда и Фемида в лице судьи Аллы Прыгуновой встала на сторону оборонного ведомства, поэтому спорное здание было возвращено МО.

Вот тут, выяснили журналисты, и вышел на арену Гирчак младший. Ведь судью Прыгунову, пытавшуюся бороться с коррупцией в судебной системе, вдруг взяли на взятке. При этом фактически деньги она сама ни от кого не получала, а якобы требовала, то ли сама, то ли через третьих лиц. Самое интересное, что по делу Прыгуновой именно Артур Гирчак отвечал за проведение контроля за совершением преступления (это негласное следственное действие по проверке наличия и достоверности оснований полагать, что совершается преступление – Авт.)

Конечно, это может быть совпадением, как и то, что, по данным журналистов издания "Наши Гроши", после этого дела мать Артура Гирчака стала совладелицей квартиры в ЖК "Герцен Парк" в Шевченковском районе столицы.

Стоимость внедорожника может поразить

Возвращаясь к обстоятельствам аварии в Василькове, отметим, что пока точно неизвестно, какая машина сбила подростка на переходе. Нардеп Дубинский, привлекший внимание к аварии, отмечал, что это была Toyota RAV4 черного цвета. Это недешевый автомобиль, цена стартует от 1 млн 95 тыс. грн и может быть вдвое больше в зависимости от комплектации и года выпуска. К примеру, "свеженькая" машина, выпущенная в прошлом году, в Интернете продается со скидкой за 1 млн 934 тыс. гривен, хотя предварительно стоило более 2 млн. гривен.

В авария могла участвовать вот такая недешевая машина

А Артур Гирчак, если это тот самый человек, который совершил ДТП, приобрел несколько лет назад Toyota Camry 2007 черного цвета. По крайней мере, эта марка фигурирует в решении Хозяйственного суда Киевской области, где речь идет о споре между арбитражным управляющим Александром Татищевым и покупателем автомобиля Артуром Гирчаком. Дело возникло после того, как ФЛП Кузьмин, являвшийся владельцем автомобиля, продал его Гирчаку, однако новый собственник не завершил расчеты – сумма задолженности составила 61 тыс. гривен.

Гирчак судился за внедорожник несколько лет назад

Но в декларации за 2017 год супруги Артура Гирчака – Анны, которая была помощником судьи сначала в Киевском апелляционном хозяйственном судье, а затем в Северном апелляционном хозяйственном суде, были указаны три автомобиля марки BMW. При этом два из них зарегистрированы на ее мужа.

В 2017 супруги Горчаков владели не очень новыми иномарками

В декларации за 2020 год автопарк супругов претерпел изменения. Теперь у Артура Гирчака в собственности появился Land Rover Range Rover Sport и мотоцикл BMW K1300R, и он пользовался автомобилем Porsche Cayenne, находившимся в собственности ООО "АФС Групп", а у жены — BMW X1.

За три года машины в собственности пары стали дороже

Также в документе среди объектов недвижимости указана квартира в столице площадью 41,3 кв. метры, что находится в собственности Службы безопасности Украины. Другое право пользования в нем имеют Артур и Анне Гирчаки, а также их сын Всеволод.

Владельцем одной из квартир, указанной в декларации жены Герчака, является СБУ

Кроме того, Артур Гирчак владеет квартирой площадью 67,6 кв. метра в Купянске Харьковской области пополам с Романченко Наталией. Кроме того, другие права пользования семья Гирчаков имеет на квартиру в Киеве площадью 72 кв. метры, владелицей которой указана Инна Гордова. А также на Гирчаков старшего и младшего записан объект незавершенного строительства, а именно квартира в Киеве площадью 61,77 кв. метра. Вероятно, расположена она в ЖК "Каховская" в Днепровском районе Киева (владельцем указан ООО "Акрон Инвест", который был на тот момент застройщиком на данном объекте — Авт.).

Итак, как видим, за счет службы на государство супруги смогли улучшить свое материальное состояние. Но опять-таки остается открытым вопрос этот Гирчак – тот же Артур Николаевич, что и Герчак, причастный к аварии в Василькове, по версии Дубинского.

После ДТП подросток уже перенес одну операцию

Независимо от того, какая все-таки буква была в фамилии водителя, который совершил аварию, самое главное, получит ли он по заслугам, и как быстро сможет вернуться к нормальной жизни травмированный в аварии ребенок. В комментарии СБУ по аварии, отмечалось, что пострадавшего парня оперативно доставили в НДСЛ "Охматдет". При этом неизвестно, пытался ли водитель, сбивший подростка, как-то ему помочь. В медицинском заведении "Телеграфу" отказались сообщить новости о состоянии пострадавшего парня с такой аргументацией: "К сожалению, это врачебная тайна. Поэтому мы не можем дать комментарий".

В социальных сетях на днях было опубликовано сообщение с благодарностью от имени родителей Матвея за поддержку и информацию о том, как он себя чувствует. "Матвей сейчас находится в реанимации больницы Охмадет. У него многочисленные переломы ног, черепно-мозговая травма и ушиб легких. Ночью после аварии ему сделали первую операцию на одной ножке. На второй ножке не могут делать операцию, потому что пытаются стабилизировать его состояние, для последующего введения в длительный наркоз. Вчера путем оперативного вмешательства ему вживили катетер в сонную артерию, потому что вены на руках уже не выдерживают. Матвей время от времени общается с родителями, но большую часть времени спит", — говорится в сообщении.

После аварии парень потребует длительного лечения

Также слова поддержки парню высказал его тренер Василий Неделку, который вспомнил, как в прошлом году они вместе ездили на соревнования. "Матвей занял 1 первое место. Хороший, воспитанный, сильный мальчик и перспективный спортсмен, а сегодня за его жизнь борются врачи. Выздоравливай, чемпион. Ребенок искалечен. Невнимательный водитель нарушивший правила дорожного движения превысил скорость и на пешеходном переходе сбил ребенка!" — написал Василий.

Зато нашлись и те, кто пытался частично возложить вину за дорожное происшествие на парня. Например, пользователь Ярослав Вус в тематической группе на Facebook подверг критике пешехода-подростка за то, что он шел через дорогу и не смотрел по сторонам. При этом подчеркнул, что водитель в любом случае заслуживает наказания. Если даже не принимать во внимание скорость, с которой двигался водитель и его состояние (был он под хмельком или нет, пока неизвестно), он точно нарушил Правила дорожного движения. А именно пункты 18.1 и 18.4, регламентирующие проезд нерегулируемых пешеходных переходов.

Водитель должен был увидеть, что на соседней полосе авто остановились, поэтому и сам должен был тормозить

Обязанность водителя, приближающегося к такому объекту, на котором находятся пешеходы, "уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность". Кроме того, водители на другой полосе, как видно на видео, стояли, чтобы пропустить парня, а это сигнал для водителей, двигающихся по соседней полосе, поступить так же. Но тот человек, который находился за рулем черного внедорожника, этого не сделал.

Как сообщал "Телеграф", бывший глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, в пьяном виде устроивший аварию, в которой пострадали четыре человека, получил наказание в виде штрафа.