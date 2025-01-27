Экс-глава Броварской РГА, который пьяным сбил 4 людей, услышал приговор: в сети возмутились

Пострадавшие получат по 200 долларов

Бывший глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко, который в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек на переходе, получил приговор суда. Некоторые уже посчитали его слишком мягким.

Так, согласно решению Броварского суда, Майбоженко получил штраф в размере 34 тысяч гривен. Также его на три года лишили права управлять автомобилем. Кроме этого, должностное лицо должно оплатить 31 432 грн на судебные экспертизы и другие судебные издержки.

Автомобиль Volvo, который после совершения ДТП хранился на штрафплощадке, ему вернули

Известный журналист Андрей Качор уже отреагировал на решение суда. По его мнению, приговор, озвученный судьей, слишком мягок. А от более строгого наказания Майбоженко якобы спас его чин.

"За удивительно дерзкое преступление, свидетелями которого стали сотни людей в центре города и которую власть брала "под личный контроль", Майбоженко не проведет в тюрьме ни одного дня. Ему даже условное наказание не назначили. По мнению судьи Татьяны Василенко, цена жизни и здоровья четырех человек, включая маленького ребенка, составляет 34 тысячи гривен. То есть по 200 долларов за душу. Еще у должностного лица заберут права на три года. Это собственно и все наказание…По мнению суда – это сугубо хозяйственные отношения, которые легко решаются компенсацией…Излишне говорить, что если бы что-то подобное совершил простой смертный, а не представитель высшей властной касты – он бы много лет провел на нарах, это 100%", — считает он.

Напомним, что 26 апреля в Броварах Владимир Майбоженко проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Тестирование показало содержание алкоголя в крови водителя 2,31 промилле – это в 10 раз больше, чем разрешено законом. Тогда пострадали четыре человека, среди которых ребенок. После этого инцидента президент Украины Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности председателя Броварской РГА.

В сентябре суд освободил Майбоженко из-под стражи. Как пишет "Громадське", тогда же потерпевшие утверждали, что за все время от аварии не получали от Майбоженко средств, хотя он и обещал возмещение.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о Владимире Майбоженко.