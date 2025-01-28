Мужа погибшей в ДТП блогерши Анны Жук взяли под стражу — СМИ

Мужчина не имеет права на внесение залога

Суд избрал меру пресечения для мужа погибшей в ужасной дорожно-транспортной аварии блогерши Анны Жук. Он будет находиться под стражей сроком 60 суток.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области, передает Новости.LIVE. Владимир Белевцов не имеет права на внесение залога.

Напомним, трагическая авария произошла 24 января 2025 года на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Засулье Лубенского района. Автомобиль Lexus под управлением 24-летнего мужчины на высокой скорости совершал обгон с правой стороны по обочине и врезался в припаркованный грузовик.

В результате столкновения 39-летняя пассажирка Анна Жук, известная украинская блогерша, погибла на месте происшествия. Восьмилетний сын блогерши, также находившийся в автомобиле, получил травмы и был доставлен в Лубенскую больницу интенсивного лечения вместе с водителем Lexus и 41-летним водителем грузовика.

По предварительным данным следствия, водитель Lexus грубо нарушил правила дорожного движения, совершая опасный маневр обгона по обочине дороги. На похоронах своей жены он явился с гипсом на руке.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что супруг погибшей Анны Жук впервые прокомментировал смерть любимой. Он сказал, что они скоро встретятся.