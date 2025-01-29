Співробітник СБУ збив дитину на переході: що відомо про загадкового Артура Герчака

Необачність водія і порушення правил привели до травмування юнака

У вівторок, 23 січня, життя 13-річного Матвія розділилося на "до" і "після". Хлопець йшов по пішохідному переході у Василькові, можливо, думаючи про домашнє завдання чи зустріч з друзями. Проте став жертвою водія з високим службовим статусом.

Що відомо про цю особу, який наразі стан дитини, дізнавався "Телеграф".

Кількість алкоголю перевищувала норму в сім разів?

Вперше про інцидент на дорозі, що стався у Василькові, 26 січня повідомив депутат ВР Олександр Дубінський, який наразі перебуває у СІЗО. Народний обранець оприлюднив відео, на якому добре видно: аварія трапилась на "зебрі". При цьому юнак вже майже перейшов дорогу, коли його на повному ходу буквально зніс чорний позашляховик.

Як стверджує Дубінський, за кермом авто був співробітник Служби Безпеки України Герчак Артур Миколайович, 1988 року народження. Він нібито службовець одного з департаментів, який відповідає за питання, пов'язані з релігійними організаціями, зокрема за роботу з УПЦ (Московського патріархату).

Увагу до ДТП у Василькові привернув народний депутат

Щоправда, ні Служба безпеки України, ні поліція Київщини, ні ДБР спочатку не поспішали висвітлювати подію. Факт причетності до аварії співробітника Центрального управління СБУ та його затримання у відомстві підтвердили лише після розголосу. Але, звісно, без зазначення прізвища та коментарів щодо можливого алкогольного сп'яніння водія. Адже, за словами Дубінського, головною причиною аварії зрештою стала саме надмірна доза спиртного, яке вжив водій перед тим, як сісти за кермо. Алкотестер нібито показав 1,44 проміле – рівень, при якому людина втрачає адекватну оцінку швидкості та відстані. Це майже в сім разів перевищує допустиму норму.

Схожі ззовні, але прізвища відрізняються на одну букву

У відкритих джерелах інформація про Артура Герчака, крім згадки в контексті аварії, відсутня. Натомість достатньо інформації щодо людини з подібною до можливого винуватця аварії у Василькові зовнішністю, родом занять та паспортними даними (крім однієї букви у прізвищі). Так, у 2017-му році видання "Наші Гроші" писало про скандальну історію за участю старшого уповноваженого Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Артура Гірчака та його родину. Суть її в тому, що внаслідок махінацій у власності ТОВ "Міжнародний центр інноваційних технологій", директором якої був Микола Гірчак – батько Артура, опинилась будівля колишнього військового містечка. Розташована вона у Солом'янському районі Києва.

Зліва фото Гірчака, оприлюднене виданням "Наші гроші", справа - Герчак - фото з канаду Дубінського

Згодом до операції з колишньою міноборонівською нерухомістю долучилася мати СБУшника Олена Гірчак. Від імені згаданої фірми вона продала будівлю ТОВ "Віват і К", співвласниками якого також були люди, пов'язані з Гірчаками. Але врешті на оборудки звернула увагу військова прокуратура, на думку якої дії приватних фірм були "спрямовані на приховання незаконної реалізації військового майна, що суперечить інтересам держави в особі Міноборони". Справа дійшла до суду й Феміда в особі судді Алли Пригунової стала на бік оборонного відомства, тож спірна будівля була повернута МО.

Ось тут, з'ясували журналісти, й вийшов на арену Гірчак молодший. Адже суддю Пригунову, що намагалася боротися з корупцією у судовій системі, раптом взяли на хабарі. При цьому фактично гроші вона сама ні від кого не отримувала, а нібито вимагала, чи то сама, чи то через третіх осіб. Найцікавіше, що у справі Пригунової саме Артур Гірчак відповідав за проведення контролю за вчинення злочину (це негласна слідча дія з перевірки наявності та достовірності підстав вважати, що вчиняється злочин – Авт.)

Звісно, це може бути збігом, як й те, що за даними журналістів видання "Наші гроші", після цієї справи мати Артура Гірчака стала співвласницею квартири у ЖК "Герцен Парк" в Шевченківському районі столиці.

Вартість позашляховика може вразити

Повертаючись до обставин аварії у Василькові, зазначимо, що наразі точно невідомо, яка саме машина збила підлітка на переході. Нардеп Дубінський, який й привернув увагу до аварії, зазначав, що це була Toyota RAV4 чорного кольору. Це недешева автівка, ціна стартує від 1 млн 95 тис. грн та може бути вдвічі більшою залежно від комплектації та року висновку. Наприклад, "свіженька" машина, випущена минулого року, в Інтернеті продається зі знижкою за 1 млн 934 тис. гривень, хоча попередньо коштувала більше 2 млн. гривень.

У аварія могла брати участь от така недешева автівка

А Артур Гірчак, якщо це та сама особа, що спричинила ДТП, придбав кілька років тому Toyota Camry 2007 чорного кольору. Принаймні ця марка фігурує в ухвалі Господарського суду Київської області, де йдеться про спір між арбітражним керуючим Олександром Татіщевим та покупцем автомобіля Артуром Гірчаком. Справа виникла після того, як ФОП Кузьмін, який був власником автомобіля, продав його Гірчаку, проте новий власний не завершив розрахунки – сума заборгованості склала 61 тис. грн.

Гірчак судився за позашляховик кілька років тому

Та в декларації за 2017 рік дружини Артура Гірчака – Ганни, що була помічником судді спочатку в Київському апеляційному господарському судді, а потім Північному апеляційному господарському суді, були зазначені три автівки марки BMW. При цьому дві з них зареєстровані на чоловіка.

У 2017 подружжя Гірчаків володіло не дуже новими іномарками

В декларації за 2020 рік автопарк подружжя зазнав змін. Тепер у чоловіка у власності з'явився Land Rover Range Rover Sport та мотоцикл BMW K1300R, та він користувався автівкою Porsche Cayenne, що перебувала у власності ТОВ "АФС Груп", а у дружини – BMW X1.

Також в документі зазначена серед об'єктів нерухомості квартира у столиці площею 41,3 кв. метри, що перебуває у власності Служби безпеки України. Інше право користування в ній мають Артур та Ганні Гірчаки, а також їхній син Всеволод.

Власником однієї з квартир, вказаної в декларації дружини Герчака, є СБУ

Крім того, Артур Гірчак володіє квартирою площею 67,6 кв. метри у Куп'янську Харківської області на пополам з Романченко Наталією. Крім того, інші права користування родина Гірчаків має на квартиру у Києві площею 72 кв. метри, власницею якою зазначена Інна Гордова. А також на Гірчака старшого і молодшого записаний об'єкт незавершеного будівництва, а саме кватира у Києві площею 61,77 кв. метр. Ймовірно, що розташована вона у ЖК "Каховська" у Дніпровському районі Києва (у власниках зазначений ТОВ"Акрон Інвест", що був на той момент забудовником на даному об'єкті – Авт.)

Отже, як бачимо, за рахунок служби на державу подружжя змогло покращити свій матеріальний стан. Але знову таки, лишається відкритим питання чи цей Гірчак – той самий Артур Миколайович, що Герчак, дотичний до аварії у Василькові, за версією Дубінського.

Після ДТП підліток вже переніс одну операцію

Незалежно від того, яке все-таки буква була у прізвищі водія, що спричинив аварію, найголовніше, чи отримає він за заслугами, та як швидко зможе повернутися до нормального життя травмована в аварії дитина. У коментарі СБУ медіа щодо аварії, наголошувалось, що постраждалого хлопця оперативно доставили до НДСЛ "Охматдит". При цьому невідомо, чи намагався водій, що збив підлітка якось йому допомогти. У медичному закладі "Телеграфу" відмовились повідомити новини щодо стану постраждалого хлопця, з такою аргументацією: "На жаль, це лікарська таємниця. Тому ми не можемо дати коментар".

Натомість у соціальних мережах днями був опублікований допис з подякою від імені батьків Матвія за підтримку та інформацію про те, як він почувається. "Матвій зараз знаходиться в реанімації лікарні Охмадит. В нього багаточисельні переломи ніг, черепно-мозкова травма та забій легенів. Вночі після аварії йому зробили першу операцію одній ніжці. На другій ніжці не можуть робити операцію, через те, що намагаються стабілізувати його стан, для наступного введення в довготривалий наркоз. Вчора шляхом оперативного втручання йому вживили катетер в сонну артерію, бо вени на руках вже не витримують. Матвій час від часу спілкується з батьками, але більшість часу спить", – йдеться у повідомленні.

Після аварії хлопець потребуватиме тривалого лікування

Також слова підтримки хлопцю висловив його тренер Василь Неделку, який згадав як минулого року вони разом їздили на змагання. "Матвій зайняв 1 перше місце. Хороший, вихований, сильний хлопчик і перспективний спортсмен, а сьогодні за його життя борються лікарі. Одужуй, чемпіон. Дитина покалічена. Неуважний водій який порушив правила дорожнього руху перевищив швидкість і на пішохідному переході збив дитину!"

Натомість знайшлись й ті, хто намагався частково покласти провину за дорожню пригоду саме на хлопця. Наприклад, користувач Ярослав Вус у тематичній групі на Facebook розкритикував пішохода-підлітка за те, що він йшов через дорогу й не дивився по сторонах. При цьому наголосив, що водій все-таки заслуговує на покарання. Якщо навіть не брати до уваги швидкість, з якою рухався водій та його стан (був він напідпитку чи ні наразі невідомо), він точно порушив Правила дорожнього руху. А саме пункти 18.1 і 18.4, які регламентують проїзд нерегульованих пішохідних переходів.

Водій мав побачити, що на сусідній смузі авто зупинились, тож й сам повинен був гальмувати

Обов'язок водія, що наближається до такого об'єкта, на якому перебувають пішоходи, "зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека". Крім того, водії на іншій смузі, як видно на відео, стояли, щоб пропустити хлопця, а це сигнал для водіїв що рухаються сусідньою смугою, вчинити так само. А цього людина, що перебувала за кермом чорного позашляховика, також не зробила.

Як повідомляв "Телеграф", колишній голова Броварської РДА Володимир Майбоженко, що п'яний влаштував аварію, в якій постраждало четверо людей, отримав покарання у вигляді штрафу.