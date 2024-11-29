Харьковский мажор, устроивший смертельное ДТП, получил приговор суда

Авария произошла три года назад

Парня, который в 2021 году в 16-летнем возрасте совершил смертельное ДТП в Харькове, приговорили к 8 годам заключения. Также осужденный должен заплатить по одному миллиону гривен обоим детям погибшего водителя.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, суд признал 19-летнего гражданина виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть человека и телесные повреждения еще трем потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Кроме 8 лет лишения свободы он лишен права управлять транспортными средствами на 3 года.

Отмечается, что прокуроры доказали, что 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина (ныне — Аэрокосмическом) и улицы Одесской в Харькове 16-летний парень за рулем Infinity Q50 ехал на красный сигнал светофора. Он налетел на Шевроле Aveo, 58-летний водитель которого, Игорь Носов, погиб на месте.

После аварии 16-летний водитель и трех пассажиров его авто доставили в больницу с травмами. Там виновник ДТП предоставил неверные анкетные данные и неправильный адрес. Кроме этого он пытался сбежать из больницы.

Коля Харьковский во время суда. Фото: Киев Оперативный

Приговора парень ждал под стражей. Он привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений и ДТП. В июле 2021 года суд признал его виновным в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с испытанием сроком 1 год.

Напомним, 26 октября 2021 около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда у него на огромной скорости влетел Infiniti, за рулем которого был 16-летний Коля Харьковский. Он протаранил Chevrolet со стороны водителя с такой силой, что автомобили разлетелись на десятки метров. Infiniti принадлежал матери Николая.

Николай Харьковский после аварии

Водитель Chevrolet погиб на месте, водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. В частности, с травмами попала в больницу его 16-летняя девушка Лиза. Другой пострадавший – 20-летний на тот момент Михаил Баранов. Его сестра рассказывала "Телеграфу", что семья мажора требовала от Лизы сваливать вину на одного из двух пассажиров Infiniti.

В суде Николай заявил, что "не хотел ничего плохого, чтобы такое случилось". Он признал вину и добавил, что жалеет. Однако он утверждал, что причина ДТП в том, что в авто якобы отказали тормоза.