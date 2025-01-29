Укр

Шахер-махер или "санкции" Сил обороны? Почему Россия уменьшила число обстрелов

Автор
Игорь Тимофеев
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Силы обороны наносят чувствительные удары врагу
Силы обороны наносят чувствительные удары врагу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина может себе позволить тактику "контрольного выстрела"

Пока на Западе ломают копья о том, какие экономические санкции наложить на агрессивную Россию, украинские Силы обороны должны каждую ночь наносить пощечины российской энергетической инфраструктуре. Такие "контролеры санкций" ослабляют военно-промышленный комплекс врага.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, что в числе пораженных целей нет случайных объектов.

— Кто внимательный — может проследить, как и по каким объектам наносят удары. Подсказываю: выстраивайте логистическую цепочку — почему именно там, почему этот объект, почему следующий будет возможным. Мне нравится, что Украина может себе позволить тактику "контрольного выстрела". Есть объекты, где с первого раза что-то не получилось, и этот объект добивают, чтобы окончательно вывести из строя, — говорит военный эксперт.

По его словам, наши ударные беспилотники и ракеты пролетают российску систему ПВО, и это должно мотивировать наших союзников давать нам больше оружия, не бояться давать нам ракеты.

— Это то, что может остановить Россию, это реалии и этими реалиями надо жить. Сегодня отсутствие огромного количества массированных ракетных ударов Россией — следствие этих комбинированных ударов [ВСУ], — отмечает Братчук.

Он призвал не верить болтовне о существовании каких-то договоренностей с врагом о прекращении огня.

— Я на фронте слышу много "Одессу перестали обстреливать, потому что там шахер-махер" (нечистоплотное соглашение. — Ред.), как говорят в Южной Пальмире. Но ведь прилетело сегодня и есть серьезные повреждения. Слава Богу, только четверо пострадавших, но, тем не менее, война не останавливается.

Такие паузы в российских обстрелах — это потому, что работают наши Силы обороны. Добавим сюда успешные удары по командным пунктам, по логистическим путям… Перед Новым годом на Запорожье колею вывели из строя и все остановилось. То есть, меньше боеприпасов уезжает на фронт, меньше ГСМ. Ракетного горючего меньше не стало, но и новое не появляется. Или авиационного керосина становится меньше… У всего есть своя логика, — подытожил военный эксперт.

Напомним, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий объяснил "Телеграфу", почему "санкции" Буданова оказались лучше санкций Байдена, и назвал большую проблему России.

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#Санкции #Ракетный удар #Сергей Братчук