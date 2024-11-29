Беспилотники навели ужас на жителей российского Туапсе. Туда уже "прилетало" (фото)

В городе находится НПЗ

Ночь на пятницу, 29 ноября, стала неспокойной для жителей Краснодарского края России. Беспилотники массово атаковали город Туапсе, где ранее они уже били по нефтеперерабатывающему заводу.

Telegram-канал ASTRA публикует скрин переписки жителей Туапсе, которые пишут о "жутких" звуках, которые были слышны в разных районах. Некоторые сообщают, что над заводом поднимается дым.

Также паблик опубликовал фото дыма над морем, который возник в Туапсе после массовой атаки БПЛА. Снимок сделан с онлайн камеры одного из местных пляжей.

Тем временем минобороны России заявило, что "дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов". По данным ведомства, 29 из них — над территорией Ростовской области, восемь — над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один дрон над оккупированным Крымом.

Стоит отметить, что Туапсе получало "приветы" уже не раз. Беспилотники атаковали местную нефтебазу. Например, в июле там прогремело пять взрывов.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 ноября, в результате атаки неизвестных БПЛА в Ростовской области России прогремели взрывы у нефтебазы Росрезерва "Атлас". Это произошло в Каменск-Шахтинске.