Фото дня: как Трамп и Зеленский встретились один на один в Ватикане

Это их первая личная встреча после ссоры в Белом доме в феврале

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Ватикане в субботу, 26 апреля. Лидеры приняли участие в церемонии погребения Папы Франциска. В сети появилось фото их разговора.

На снимках — Зеленский и Трамп сидят на стульях друг около друга на фоне библейских росписей стен Базилики Святого Петра, где они встретились. Их разговор длился около 15 минут.

Лидеры договорились продолжить переговоры. Команды работают над организацией продолжения встречи. Об этом сообщил "Суспільному" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Беседа Трампа и Зеленского в Ватикане — что известно

В Белом доме заявили, что Трамп провел "очень продуктивный разговор" с Зеленским перед похоронами Папы Франциска в Ватикане. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отметил, что президенты провели частную встречу "и очень продуктивный разговор". Представитель Белого дома добавил, что больше деталей о встрече будет предоставлено позже.

Как рассказывал "Телеграф", накануне Трамп прилетел в Рим и заявил, что планируется встреча с представителями Украины и России по прекращению войны. По его словам, значительное количество "ключевых пунктов" так называемого "мирного соглашения" уже якобы согласовано. Трамп добавил, что Киев и Москва якобы "очень близки к договоренности" о мире; теперь нужна встреча "на самом высоком уровне", чтобы наконец в войне можно было "поставить точку", написал он в собственной соцсети Truth Social.