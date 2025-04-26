Случай с костюмом напоминает событие 28 февраля — скандал в Белом доме

26 апреля во время прощальной церемонии с Папой Римским Франциском в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский избрал для этого важного события не официальный костюм, а простую черную одежду. Это решение не осталось незамеченным в сети.

Как сообщает "Телеграф", в российском медиапространстве этот образ вызвал недовольство и даже возмущение.

Российские пропагандисты, такие как Дмитрий Смирнов, активно подхватили этот момент, словно обвиняя украинского политика в нарушении дипломатических норм.

Ниже публикуем наряд Зеленского на официальной церемонии в Риме 26 апреля:

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Интересно, что этот случай напоминает событие 28 февраля, когда президент США Дональд Трамп возмущался тем, что Зеленский приехал в Белый дом не в костюме, а в камуфляжной одежде. Это также стало темой распространения пропаганды в России, которая раскритиковала украинского лидера за его выбор одежды, заявив, что он "не соблюдает" соответствующие этикеты.

Теперь же ситуация повторяется — выбор украинского лидера на похоронах снова стал поводом для возмущения российских медиа.

Похороны Папы Римского

В субботу, 26 апреля, в Ватикане проходит прощание с Папой Римским, умершим 21 апреля. Для того чтобы провести Франциска в последний путь, приехали лидеры иностранных стран и сотни тысяч верующих. В частности, украинский президент прибыл вместе со своей женой Еленой Зеленской.

В 11:00 гроб с телом понтифика перенесли с площади Святого Петра в базилику Санта Мария Маджоре, где, согласно завещанию Франциска, состоится захоронение. На церемонии присутствует 130 делегаций, среди которых — 55 глав государств и правительств, а также 12 монархов.

Это событие привлекло большое мировое внимание и для его освещения приехали минимум 4 000 журналистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский за время своего пребывания в должности президента испытал значительные изменения. Это касается не только его юмора и облика, но и стиля. Если раньше он выбирал элегантные дорогие костюмы и галстуки, то теперь предпочитает простую одежду в стиле милитари и недорогие вещи.