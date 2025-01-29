Шахер-махер чи "санкції" Сил оборони? Чому Росія зменшила число обстрілів

Україна може собі дозволити тактику "контрольного пострілу"

Поки на Заході ламають списи про те, які економічні санкції накласти на агресивну Росію, українські Сили оборони мають щоночі завдати ляпасів російській енергетичній інфраструктурі. Такі "контролери санкцій" ослаблюють військово-промисловий комплекс ворога.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, що у числі уражених цілей нема випадкових об’єктів.

— Хто уважний — може прослідкувати, як і по яких об'єктах завдають ударів. Підказую: вибудовуйте логістичний ланцюжок — чому саме там, чому цей об'єкт, чому наступний буде можливим. Мені подобається, що Україна може собі дозволити тактику "контрольного пострілу". Є об'єкти, де з першого разу щось не вийшло, і той об'єкт добивають, щоб остаточно вивести з ладу, — каже військовий експерт.

За його словами, наші ударні безпілотники і ракети пролітають російську систему ППО, і це має мотивувати наших союзників давати нам більше зброї, не боятися давати нам ракети.

— Це те, що може Росію зупинити, це реалії і тими реаліями треба жити. Сьогодні відсутність величезної кількості масованих ракетних ударів Росією — це наслідок цих комбінованих ударів [ЗСУ], — наголошує Братчук.

Він закликав не вірити балачкам про існування якихось домовленостей із ворогом про припинення вогню.

— Я на фронті чую багато "Одесу перестали обстрілювати, бо там шахер-махер" (непорядна угода. — Ред.), як кажуть в Південній Пальмирі. Але ж прилетіло сьогодні і є серйозні пошкодження. Слава Богу, лише четверо постраждалих, але тим не менше війна не зупиняється.

Такі паузи в російських обстрілах — це тому, що працюють наші Сили оборони. Додамо сюди успішні удари по командних пунктах, по логістичних шляхах … Перед Новим роком на Запоріжжі колію вивели з ладу і все зупинилося. Тобто менше боєприпасів їде на фронт, менше ПММ. Ракетного пального менше не стало, але й нове не не з'являється. Або авіаційного гасу стає менше… Все має свою логіку, — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни Євген Дикий пояснив "Телеграфу", чому "санкції" Буданова виявилися кращими за санкції Байдена, і назвав велику проблему Росії.