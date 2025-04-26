В Днепре назревает беда с экологией. На пляжах находят мазут и мертвых птиц (видео)

Местные говорят, что к этому причастна Приднепровская ТЭС

В Днепре на Приднепровском пляже местные жители заметили пятна мазута. Их связывают с работой Приднепровской ТЭС.

Об этом пишут местные каналы. Отмечается, что мазут днепряне периодически фиксируют в воде Днепра с начала года.

"Большие пятна мазута обнаружили на Приднепровском пляже. Местные подозревают, что к загрязнению воды может быть причастна Приднепровская ТЭС", — говорится в сообщении.

К тому же в марте 2025 года была зафиксирована массовая гибель уток и бакланов. На трупах птиц не было обнаружено повреждений. Первоначально орнитологи предполагали, что это последствия птичьего гриппа или болезни Ньюкасла. Но эти данные не подверглись, поэтому Госпотребслужба выясняет причины.

Также и в Запорожье произошла массовая гибель бакланов. Экологи не называют точной причины, но местные связывают это с мазутом. Ведь, по их словам, за несколько дней до массовой гибели птиц на побережье выносило пятна мазута.

Заметим, что еще в январе 2025 года местные начали замечать в воде и на пляже Приднестровска черную жижу, которая оказалась мазутом. После этого периодически погибали птицы в Днепре и Запорожье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый маленький из бакланов оказался под угрозой исчезновения в Украине.