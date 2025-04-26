Журналисты Bihus.info раскритиковали санкции СНБО как инструмент давления на бизнес

Санкции СНБО в последнее время все чаще применяются как инструмент политического и бизнес давления, а не как средство защиты национальной безопасности. Об этом говорится в новом журналистском расследовании проекта Bihus.Info.

По данным журналистов, санкционный механизм превращается в средство устранения неугодных с экономической арены. Авторы расследования обращают внимание на то, что сам процесс наложения санкций все больше теряет признаки правовой процедуры.

"Серьезный и вообще очень нужный инструмент, кажется, методично превращается в кнут в руках отдельных жителей обитателей Банковой. На их же руках, благодаря этой плети, уже оказались целая когорта политиков и бизнесменов", — отмечается в сюжете.

В материале отмечается, что санкции стали инструментом устранения конкурентов и все больше воспринимаются обществом как средство внутренней борьбы за влияние.