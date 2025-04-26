Зеленская в костюме, Мелания в платье: как выглядят образы первой леди Украины и США на похоронах Папы Франциска (фото)

Елена Зеленская выбрала классический и сдержанный образ

В субботу, 26 апреля, в Ватикане (Рим) проходят похороны Папы Римского Франциска, на котором присутствуют сотни тысяч людей, в том числе мировые лидеры. Среди присутствующих на похоронной церемонии президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой, а также лидер США Дональд Трамп вместе с Меланией.

"Телеграф" рассказал, какой образ выбрала первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп на похороны понтифика. Свои наряды они подчеркнули аксессуарами.

В чем Елена Зеленская и Мелания Трамп появилась на похоронах Папы Римского

Первая леди Украины на прощание с папой Римским Франциском выбрала классический черный костюм, состоящий из пиджака и юбки длины миди, который дополнила черной блузой. Этот наряд соответствует строгому дресс-коду Ватикана.

Елена Зеленская на похоронах Папы Франциска, Фото: Getty Images

Из аксессуаров на Елене Зеленской солнцезащитные очки, с собой она также взяла черный клатч. Первая леди Украины предпочитает наряды украинских брендов, но пока неизвестно, кто дизайнер этого костюма.

Елена Зеленская выбрала классический костюм, Фото: Getty Images

Елена Зеленская вместе с Владимир Зеленским в Ватикане, Фото: Getty Images

Что касается первой леди США, то Мелания Трамп на церемонии появилась в черном платье-пиджаке длины миди, подчеркнув своей образ закрытым туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы Мелания накрыла черной вуалью, а на руки надела кружевные перчатки.

Мелания и Дональд Трам на похоронах Папы Франциска, Фото: Getty Images

Мелания надела платье-пиджак, Фото: Getty Images

Пока нет информации, какого именно бренда это платье. Однако первая леди США чаще всего появляется на публике в нарядах Dolce & Gabbana, Dior и Ralph Lauren.

Образ Мелании Трамп на похоронах Папы Римского, Фото: Getty Images

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