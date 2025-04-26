Зеленская в костюме, Мелания в платье: как выглядят образы первой леди Украины и США на похоронах Папы Франциска (фото)
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Елена Зеленская выбрала классический и сдержанный образ
В субботу, 26 апреля, в Ватикане (Рим) проходят похороны Папы Римского Франциска, на котором присутствуют сотни тысяч людей, в том числе мировые лидеры. Среди присутствующих на похоронной церемонии президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой, а также лидер США Дональд Трамп вместе с Меланией.
"Телеграф" рассказал, какой образ выбрала первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп на похороны понтифика. Свои наряды они подчеркнули аксессуарами.
В чем Елена Зеленская и Мелания Трамп появилась на похоронах Папы Римского
Первая леди Украины на прощание с папой Римским Франциском выбрала классический черный костюм, состоящий из пиджака и юбки длины миди, который дополнила черной блузой. Этот наряд соответствует строгому дресс-коду Ватикана.
Из аксессуаров на Елене Зеленской солнцезащитные очки, с собой она также взяла черный клатч. Первая леди Украины предпочитает наряды украинских брендов, но пока неизвестно, кто дизайнер этого костюма.
Что касается первой леди США, то Мелания Трамп на церемонии появилась в черном платье-пиджаке длины миди, подчеркнув своей образ закрытым туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы Мелания накрыла черной вуалью, а на руки надела кружевные перчатки.
Пока нет информации, какого именно бренда это платье. Однако первая леди США чаще всего появляется на публике в нарядах Dolce & Gabbana, Dior и Ralph Lauren.
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