Российского Z-чемпиона настигла карма: в родительский дом попал снаряд (видео)

Российский спортсмен поддержал войну, а теперь она добралась до него

В дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова попал снаряд. Лыжник после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично поддержал президента РФ владимира Путина, сходив на митинг в Москве в марте 2022 года.

Об этом сообщает telegram-канал "Mash на спортe". По информации российских СМИ, в дом Большуновых в селе Подывотье (Севский район, Брянская область) попал украинский снаряд.

Сообщается, что жертв удалось избежать, ведь семья Большуновых уехала из родного села до прилета. РосСМИ заявляют, что дом родителей лыжника был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, после чего все постройки на участке сгорели.

Село Подывотье находится около российско-украинской границы

"Да, наш дом взорвали. Моя душа не может этого понять и принять. Вся жизнь была положена на его строительство. Там вся история нашей семьи, нашей жизни. Надеюсь, что с божьей помощью пройдём через всё, что нам уготовано на жизненном пути", — рассказал Большунов-старший.

Российские спортсмены на митинге Путина, Большунов в красной шапке

Напомним, Большунов посетил так называемый "митинг Путина", поддержав полномасштабное вторжение РФ в Украину. После этого от спортсмена отвернулись западные спонсоры. Недавно Александра пригласили на любительскую гонку в Италии, что вызвало международный скандал, ведь Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила РФ от всех соревнований. К слову, турнир в Италии проходил не под эгидой FIS.