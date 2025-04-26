Комсомольск-на-Амуре находится не менее 6 800 км.от украинской границы

В российском городе Комсомольск-на-Амуре произошла трагедия на выставке трофейной военной техники. 4-летний мальчик погиб после того, как крышка люка бронетранспортера M113 неожиданно открылась и нанесла ему смертельную травму.

Как сообщили росСМИ, инцидент произошел на Театральной площади, где выставлялась техника, захваченная в ходе войны в Украине.

По утверждениям местных источников, мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и, несмотря на усилия врачей, скончался. После трагедии выставку оцепили, технику больше не допускают к посетителям.

Что известно об этой машине

Бронетранспортер M113 — это разработка американских инженеров конца 1950-х годов. Серийное производство этой машины стартовало в 1960 году и продолжалось вплоть до 2007-го.

Вероятно, данный экземпляр был передан Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи, а позже попал в руки российских военных.

Следует заметить, что Комсомольск-на-Амуре находится в Хабаровском крае – это не менее 6 800 км от украинской границы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Махачкале произошло смертельное ДТП с участием бронетранспортера (БТР) и легкового автомобиля "Лада Приора". Авария произошла на Карабудахкентском шоссе недалеко от пешеходного перехода. В результате столкновения водитель легковушки погиб еще до прибытия медиков.