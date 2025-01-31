В Lifecell вырастут тарифы для постоянных клиентов: кому не повезет

Этот оператор держался от подорожания дольше всех

Украинские мобильные операторы продолжают объявлять о повышении тарифов. После "Киевстара" и "Vodafone" очередь дошла до Lifecell, который долго не планировал менять тарифную политику, но теперь объявил о вынужденном пересмотре тарифных планов в феврале-марте 2025 года.

Компания озвучила причину пересмотра цен. Среди них выкуп частот, рост налоговой нагрузки, необходимость обеспечения работы оборудования во время возможных отключений электроэнергии, а также потребность восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий. Детальнее об этих и других изменениях в повседневной жизни украинцев "Телеграф" рассказывал в материале: Лимиты переводов на карточку, новые льготы и тарифы. Что изменится с 1 февраля.

Абонентов ждут ощутимые изменения. В среднем стоимость тарифов увеличится на 34%. Lifecell сократит количество тарифных планов и прекратит подключение к некоторым действующим пакетам.

Важно отметить, что повышение не коснется клиентов, недавно присоединившихся к оператору через механизм переноса номера (MNP). В частности, не пострадают абоненты, воспользовавшиеся акцией "стоп-цена".

Также ранее "Телеграф" сообщал, почему Vodafone не может сделать дешевые тарифы для пенсионеров. Оператор говорит, что у него сильно увеличились расходы.